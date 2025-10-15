教團批大小案都入校事會議 教育部發函宣導受理流程

教團反映，高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法修法過後，大小案都進入校事會議辦理，校園濫訴問題導致教師人心惶惶。對此，教育部表示正在進行相關作業，年底前將完成修法，而在修法的過度期，國教署近日也發函各縣市政府，要求主管機關及學校落實案件受理程序，若檢舉事件情節明顯未達解聘、不續聘或停聘程度，就不應受理案件。

教育部長鄭英耀今日至立法院教育及文化委員會進行業務報告，多名立委提及校事會議問題，國教署長彭富源表示，針對校事會議的分流、受理流程，已經先行發布行政要求及處理流程表。

國教署10月1日發函各縣市政府，若學校接獲檢舉或知悉校園事件，明顯非屬教師法第14條第1項第8款至第11款、第15條第1項第3款、第5款、第16條第1項及第18條第1項情形者，不是解聘辦法的適用範圍，就無需依照校事會議程序處理。上述解聘辦法適用情況，包含隱匿校園性侵害證據、偽造校園毒品事件證據、體罰霸凌學生造成身心嚴重侵害等等。

國教署指出，如果是「疑似」涉及上述情形，應先依照解聘辦法規定，初步調查並了解事件始末，再由學校判斷，如情節明顯未達予以解聘、不續聘或終局停聘的程度，學校就不應受理。若學校受理檢舉事件，再於受理後7個工作日內召開校事會議。

另外，若是學校主管機關接獲檢舉或知悉校園事件，亦應依規定審酌有無應不予受理案件情形，判斷是否需要函知學校處理。

