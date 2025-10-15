教團批大小案都入校事會議 教育部發函宣導受理流程
教團反映，高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法修法過後，大小案都進入校事會議辦理，校園濫訴問題導致教師人心惶惶。對此，教育部表示正在進行相關作業，年底前將完成修法，而在修法的過度期，國教署近日也發函各縣市政府，要求主管機關及學校落實案件受理程序，若檢舉事件情節明顯未達解聘、不續聘或停聘程度，就不應受理案件。
教育部長鄭英耀今日至立法院教育及文化委員會進行業務報告，多名立委提及校事會議問題，國教署長彭富源表示，針對校事會議的分流、受理流程，已經先行發布行政要求及處理流程表。
國教署10月1日發函各縣市政府，若學校接獲檢舉或知悉校園事件，明顯非屬教師法第14條第1項第8款至第11款、第15條第1項第3款、第5款、第16條第1項及第18條第1項情形者，不是解聘辦法的適用範圍，就無需依照校事會議程序處理。上述解聘辦法適用情況，包含隱匿校園性侵害證據、偽造校園毒品事件證據、體罰霸凌學生造成身心嚴重侵害等等。
國教署指出，如果是「疑似」涉及上述情形，應先依照解聘辦法規定，初步調查並了解事件始末，再由學校判斷，如情節明顯未達予以解聘、不續聘或終局停聘的程度，學校就不應受理。若學校受理檢舉事件，再於受理後7個工作日內召開校事會議。
另外，若是學校主管機關接獲檢舉或知悉校園事件，亦應依規定審酌有無應不予受理案件情形，判斷是否需要函知學校處理。
▪高中畢業少女考上死亡之組！怪物考生靠一招申論題逼近滿分
▪起床先刷50考古題與善用小確幸 3寶媽邊帶娃邊備考成唯一上榜者
▪各校暗語曝！她出題不說校名猜大學 屏大生哭：我們沒賣醬油
▪學生奔花蓮光復救災 台東大學教授「1舉動」網讚：為人師表
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言