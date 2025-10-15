快訊

立委爭取AI機器人示範學校 教育部承諾2026上路

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立委賴惠員爭取AI機器人示範學校在台南設立。圖／賴惠員國會辦公室提供
立法院教文委員會15日進行教育部業務報告，立委賴惠員質詢時指出，行政院於今年5月拍板「AI新科技—智慧機器人計畫」，確定「智慧機器人產業園區」落腳台南柳營，經濟部也規劃在六甲設立「智慧機器人創新與應用研發中心」。教育部承諾，將於2026年度前在台南設立示範學校。

賴惠員表示，南部正迎來AI產業發展契機，但教育部在AI教育藍圖的推動上仍未見具體規劃，「南部資源不能再等北風」，要求教育部儘速推動AI機器人學程制度化，讓地方孩子能在家鄉學習最先進的科技。

她指出，曾在今年6月18日召開「AI機器人學程制度化與人才培育協調會」，邀集教育部國教署、高教司、技職司及台灣物聯網協會與地方學校代表共同討論，達成教育部將積極推動溪北地區AI機器人學程的初步共識。

賴惠員並多次於國會預算協商及部會拜會中，爭取教育部配合地方需求，推動南部高職AI課程體系，建立與產業端的互補鏈結，讓AI教育從「試驗」走向「常態」。

「預算在哪裡？時程在哪裡？責任單位在哪裡？」賴惠員強調，教育部應提出明確計畫、確立執行時程與責任分工，讓南部孩子不再等待。

在本次質詢中，教育部長鄭英耀承諾，將於一個月內依照委員建議時程，提出完整時程表與預算規劃，並於2026年度前在台南設立示範學校。

賴惠員表示，AI教育不能再停留在口號階段，教育部必須以制度與資源支持技職教育轉型，讓教育與產業發展同步。「唯有讓孩子在家鄉就能學AI，南部產業才能迎來新動能。」她要求教育部於本會期結束前，送交具體進度報告，讓AI教育不再「只吹北風」，真正落實教育平權與地方均衡發展。

