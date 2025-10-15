警大教師寫詐騙故事 獲教部文藝創作獎劇本特優
教育部今天頒發文藝創作獎，共有53件作品獲獎；中央警察大學通識教育中心教師鄭玉姍的作品「煉金術」，結合詐騙議題，揭示人性中的貪婪與執著，獲教師組戲劇劇本特優。
教育部今天發布新聞稿指出，教育部文藝創作獎自民國70年起已持續舉辦45年，是國內歷史最悠久的文藝創作獎項，114年教育部文藝創作獎頒獎典禮今天在台灣藝術教育館南海劇場舉行，共有50名作者的53件作品獲獎。
教師組部分，中央警察大學通識教育中心教師鄭玉姍以「煉金術」榮獲戲劇劇本特優，作品改編自明代短篇小說，男主角因貪財好色多次遭詐騙，甚至淪為詐騙集團的代罪羔羊，在現今詐騙犯罪中都能找到類似案例；作品以出人意表的布局、趣味的節奏感，揭示人性的貪婪與執著，具劇場效果與宣導、預防詐騙犯罪的教育意涵。
高雄市大寮區永芳國小教師王淑玲以「復工日」榮獲短篇小說特優，作品以女主人公的工地生活，反映建築工地失衡的身體權力關係，透過對照手法描繪人性陰暗面，同時刻劃女主人公在面對丈夫受傷獨撐家計時，展現堅毅厚實的生命韌性。
今年教師組最年輕獲獎者，為24歲的新北市八里國中教師張芷綾，以「初榮集」榮獲詩詞項佳作，作品涵蓋律詩、絕句、古體、詞等多種體裁，題材橫跨古今，語感細膩、格律嚴整，以古典詩詞書寫現代關懷，展現融合古今的創作視野與詩意。
學生組部分，台灣大學中國文學研究所學生陳誌緯以「說話一種」榮獲短篇小說特優，作品運用新寫實風格，描繪荒謬而哀傷的童年記憶，核心物件「記憶術」具深刻象徵。
成功大學中國文學系學生張聞珊以「貓--」榮獲散文特優，作品雖以「貓」為題，卻不見貓影，藉此描寫一家人的日常與情感，呈現台灣社會縮影，文字創新、細節生活化，語言詩意，展現深厚文學底蘊。
今年學生組最年輕得獎者，為19歲的台灣師範大學社會教育系學生蔡育慈，以「都在走」獲散文佳作，描寫作者參與河岸工程與魚梯建設的歷程，融合自然觀察與生命哲思，展現獨特視角與文學潛力。
