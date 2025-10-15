快訊

34歲創作歌手罹罕病離世 症狀太像感冒「鼻塞、頭痛」易延誤治療

獨／無懼北市府施壓！北士科T17、T18動土儀式倒數計時 最快這2日啟動

北車大廳通緝犯公然性侵 馬籍遊客2樓目擊報案：很震驚竟無人發現

警大教師寫詐騙故事 獲教部文藝創作獎劇本特優

中央社／ 台北15日電

教育部今天頒發文藝創作獎，共有53件作品獲獎；中央警察大學通識教育中心教師鄭玉姍的作品「煉金術」，結合詐騙議題，揭示人性中的貪婪與執著，獲教師組戲劇劇本特優。

教育部今天發布新聞稿指出，教育部文藝創作獎自民國70年起已持續舉辦45年，是國內歷史最悠久的文藝創作獎項，114年教育部文藝創作獎頒獎典禮今天在台灣藝術教育館南海劇場舉行，共有50名作者的53件作品獲獎。

教師組部分，中央警察大學通識教育中心教師鄭玉姍以「煉金術」榮獲戲劇劇本特優，作品改編自明代短篇小說，男主角因貪財好色多次遭詐騙，甚至淪為詐騙集團的代罪羔羊，在現今詐騙犯罪中都能找到類似案例；作品以出人意表的布局、趣味的節奏感，揭示人性的貪婪與執著，具劇場效果與宣導、預防詐騙犯罪的教育意涵。

高雄市大寮區永芳國小教師王淑玲以「復工日」榮獲短篇小說特優，作品以女主人公的工地生活，反映建築工地失衡的身體權力關係，透過對照手法描繪人性陰暗面，同時刻劃女主人公在面對丈夫受傷獨撐家計時，展現堅毅厚實的生命韌性。

今年教師組最年輕獲獎者，為24歲的新北市八里國中教師張芷綾，以「初榮集」榮獲詩詞項佳作，作品涵蓋律詩、絕句、古體、詞等多種體裁，題材橫跨古今，語感細膩、格律嚴整，以古典詩詞書寫現代關懷，展現融合古今的創作視野與詩意。

學生組部分，台灣大學中國文學研究所學生陳誌緯以「說話一種」榮獲短篇小說特優，作品運用新寫實風格，描繪荒謬而哀傷的童年記憶，核心物件「記憶術」具深刻象徵。

成功大學中國文學系學生張聞珊以「貓--」榮獲散文特優，作品雖以「貓」為題，卻不見貓影，藉此描寫一家人的日常與情感，呈現台灣社會縮影，文字創新、細節生活化，語言詩意，展現深厚文學底蘊。

今年學生組最年輕得獎者，為19歲的台灣師範大學社會教育系學生蔡育慈，以「都在走」獲散文佳作，描寫作者參與河岸工程與魚梯建設的歷程，融合自然觀察與生命哲思，展現獨特視角與文學潛力。

教師 詐騙集團 文學 教育部

延伸閱讀

教師身心假上路！政府補助代課鐘點費 私中盟盼納入私校

校事會議年底修法防濫訴 教部先發函詳列受理條件

清寒大學生疑為1.8萬學費亡 教育部：校方出現1問題 要亡羊補牢

文化大學勞動系傳將廢系 鄭英耀：教育部尚未收到申請

相關新聞

【專家之眼】從唸歌、吟詩解析王世堅的「沒出息」為何爆紅

立委王世堅在議事堂慷慨激昂的質詢影片，最近被網友用樂器模仿，本來只是抖音的短片，卻吸引了越來越多音樂人參與，配上和聲，融...

鄭英耀：校事會議未來僅限處理不適任教師 不具名、濫訴不受理

教育部長鄭英耀上午出席立法院教育及文化委員會列席報告業務概況並備質詢。會前受訪時就校園濫訴問題，多個教育團體呼籲教育部應...

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

教師身心假上路！政府補助代課鐘點費 私中盟盼納入私校

教師身心調適假10月10日起上路，教師每學年有3天身心調適假，請假日數併入事假計算，教育部表示，公立學校教師因請假所衍生...

警大教師寫詐騙故事 獲教部文藝創作獎劇本特優

教育部今天頒發文藝創作獎，共有53件作品獲獎；中央警察大學通識教育中心教師鄭玉姍的作品「煉金術」，結合詐騙議題，揭示人性...

教團批大小案都入校事會議 教育部發函宣導受理流程

教團反映，高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法修法過後，大小案都進入校事會議辦理，校園濫訴問題導致教師人心惶惶。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。