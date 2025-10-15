快訊

34歲創作歌手罹罕病離世 症狀太像感冒「鼻塞、頭痛」易延誤治療

獨／無懼北市府施壓！北士科T17、T18動土儀式倒數計時 最快這2日啟動

北車大廳通緝犯公然性侵 馬籍遊客2樓目擊報案：很震驚竟無人發現

聽新聞
0:00 / 0:00

教師身心假上路！政府補助代課鐘點費 私中盟盼納入私校

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部表示，公立學校教師因請假所衍生的代課鐘點費，將由教育部及各地方政府共同補助。本報資料照片
教育部表示，公立學校教師因請假所衍生的代課鐘點費，將由教育部及各地方政府共同補助。本報資料照片

教師身心調適假10月10日起上路，教師每學年有3天身心調適假，請假日數併入事假計算，教育部表示，公立學校教師因請假所衍生的代課鐘點費，將由教育部及各地方政府共同補助。對此，全國私立中學聯盟呼籲公私一致，代課鐘點費補助也應納入私校，不能獨厚公立學校。

私中盟輪值主席、僑泰高中校長温順德表示，教師身心調適假立意良善，但私校是否納入經費補助範圍，教育部並未明確說明。私校校長憂心忡忡，擔心政府若不補助，代課鐘點費不知從何而來。

温順德又說，近年物價飛漲、私校人事費用大增，但學費僅配合軍公教調薪幅度微調，無法反映教育成本，雜費更是21年未調漲，已讓各校入不敷出。而高中充實教學及實習設備、活化教學空間及實習場域、科技輔助自主學習、學生學習扶助等各項計畫，私校又得編列15％到40％的自籌款推動，財務壓力益形加劇，如果教師身心調適假的代課鐘點費還要私校自籌，恐將私校推向懸崖。

温順德也指出，政府各項補助縮水，甚至無預警跳票，更令私校難以接受。以高中充實教學及實習設備計畫為例，去年9月開放系統填報時，明訂私校應編列20％之相對配合款，但今年5月公告核定結果，卻要求私校配合款提升至35％，令各校錯愕。另外，高中學習歷程檔案儲存與作業費，國教署一開始說會編列預算，但僅補助2年，第3年後要求各私校自付。

温順德表示，公私立學校同樣為國育才，但私校資源不如公校，教育部應體恤私校辦學艱辛，各項補助須一視同仁，並且要秉持誠信原則，不該任意縮水或跳票。私校教師身心調適假之代課鐘點費，政府必須全額負擔。地方該負擔的經費也須督促到位，不能有任何折扣，始可落實教師身心調適假，彰顯政府德政。

教師 身心調適假 教育部

延伸閱讀

清寒大學生疑為1.8萬學費亡 教育部：校方出現1問題 要亡羊補牢

文化大學勞動系傳將廢系 鄭英耀：教育部尚未收到申請

少子化持續 技專校院115學年寄存3077名額、增約300名

校事會議濫訴…教育部提3精進方向 教團不埋單盼廢除：恐更像東廠

相關新聞

【專家之眼】從唸歌、吟詩解析王世堅的「沒出息」為何爆紅

立委王世堅在議事堂慷慨激昂的質詢影片，最近被網友用樂器模仿，本來只是抖音的短片，卻吸引了越來越多音樂人參與，配上和聲，融...

鄭英耀：校事會議未來僅限處理不適任教師 不具名、濫訴不受理

教育部長鄭英耀上午出席立法院教育及文化委員會列席報告業務概況並備質詢。會前受訪時就校園濫訴問題，多個教育團體呼籲教育部應...

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

教師身心假上路！政府補助代課鐘點費 私中盟盼納入私校

教師身心調適假10月10日起上路，教師每學年有3天身心調適假，請假日數併入事假計算，教育部表示，公立學校教師因請假所衍生...

警大教師寫詐騙故事 獲教部文藝創作獎劇本特優

教育部今天頒發文藝創作獎，共有53件作品獲獎；中央警察大學通識教育中心教師鄭玉姍的作品「煉金術」，結合詐騙議題，揭示人性...

教團批大小案都入校事會議 教育部發函宣導受理流程

教團反映，高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法修法過後，大小案都進入校事會議辦理，校園濫訴問題導致教師人心惶惶。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。