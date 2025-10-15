快訊

【專家之眼】從唸歌、吟詩解析王世堅的「沒出息」為何爆紅

聯合報／ 劉新圓／樂齡學習中心兼任講師
立委王世堅因神曲「沒出息」紅遍兩岸。圖／聯合報系資料照片
立委王世堅因神曲「沒出息」紅遍兩岸。圖／聯合報系資料照片

立委王世堅在議事堂慷慨激昂的質詢影片，最近被網友用樂器模仿，本來只是抖音的短片，卻吸引了越來越多音樂人參與，配上和聲，融入各式伴奏，更有人添上新詞，演變為完整的歌曲，連知名老歌星也來參一咖，而當初責罵柯文哲的「沒出息」三字，就這麼順理成章地成了歌名。

原本殺氣騰騰的嚴肅質詢，經過網路的音樂發酵，竟搖身一變為各式各樣的作品，有的抒情，有的滑稽搞笑，在華人圈發揮了無遠弗屆的奇妙療癒作用。哪怕部分政治人物憂心忡忡地呼籲應該禁止這種「洗腦」歌，也擋不住眾人無厘頭集體參與的歡樂潮流。

從某個角度來看，民代也是一種表演者。為了贏得選民支持，必須卯足全力打響知名度，質詢便是重要的表現機會。在各民代激烈的競爭當中，王世堅往往靠著咆哮式的怒罵，成功吸引媒體注意。雖然貌似情緒失控，實際上其發音的抑揚頓挫卻頗有章法。以快慢分明的節奏感和力度強弱的對比，突顯了講述的重點，猶如一段段聲情並茂的朗誦。

換句話說，王的口條極富音樂性，加上內容設計了如詩歌般的對稱性，像「從從容容、游刃有餘」和「匆匆忙忙，連滾帶爬」，實可視作四言詩，容易琅琅上口，簡直「說的比唱的還好聽」。或許因為他學過小提琴，受過基本音樂訓練，更懂得掌握韻律吧？一旦被同樣具有音樂感的人發現其中奧妙，便可加油添醋地從「說」跨入「唱」。

其實，「沒出息」並非首次以樂器模仿名人發言。幾年前，日本有位男性政治人物爆發醜聞，在記者會上一把鼻涕一把眼淚地哭訴，就有人用鋼琴模仿得惟妙惟肖。不過，這段模仿並未發展成歌曲。與其說是因為當時社群網站還不夠發達，不如說是因為漢語的語音特質更容易入樂。

聲調在漢語具有辨義功能，如國語有四聲，閩南語有七聲，外國人聽我們說話，會覺得好像在唱歌。所以，只要把各聲調對應特定的音高，任何句子都可以變成歌，傳統戲曲唱腔就是用這個原理套唱的。譬如歌仔戲的七字調，旋律會隨著歌詞變動而不同，功力深厚的演員甚至能即席賦詩演唱。

有些國語流行歌曲也把旋律和歌詞聲調對應得十分密切，如羅大佑的《亞細亞的孤兒》，又譬如李宗盛《凡人歌》的「一刻不得閒」、「向誰去喊冤」，更像是介乎說與唱之間的「唸歌」。

據說，唐詩原本是用唱的。既然「詩歌」是一組詞，顯見詩必然有音樂性。古代詩人的「吟詩」，恐怕並不只是單純拖長音讀，更可能是接近唱的「唸歌」。台灣民間流傳的「江湖調」：「我來唸歌囉…」或可視作傳統吟詩的活化石。

有的學者認為，「唸歌」就是我們傳統的「饒舌歌」，它的原理並不稀奇，民間藝人經過長期練習，習慣字音與特定唱腔的對應模式，便可望即席賦詩演唱。現代教育把注意力集中在詩的內容，鮮少人注意到，詩本身的文字聲調就已經具備音樂性了。經過「沒出息」的爆紅，大家似乎在無意之間，又碰觸到了「唸歌」、「吟詩」的精髓。

音樂 漢語 王世堅

相關新聞

立委王世堅在議事堂慷慨激昂的質詢影片，最近被網友用樂器模仿，本來只是抖音的短片，卻吸引了越來越多音樂人參與，配上和聲，融...

鄭英耀：校事會議未來僅限處理不適任教師 不具名、濫訴不受理

教育部長鄭英耀上午出席立法院教育及文化委員會列席報告業務概況並備質詢。會前受訪時就校園濫訴問題，多個教育團體呼籲教育部應...

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

教師身心假上路！政府補助代課鐘點費 私中盟盼納入私校

教師身心調適假10月10日起上路，教師每學年有3天身心調適假，請假日數併入事假計算，教育部表示，公立學校教師因請假所衍生...

警大教師寫詐騙故事 獲教部文藝創作獎劇本特優

教育部今天頒發文藝創作獎，共有53件作品獲獎；中央警察大學通識教育中心教師鄭玉姍的作品「煉金術」，結合詐騙議題，揭示人性...

教團批大小案都入校事會議 教育部發函宣導受理流程

教團反映，高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法修法過後，大小案都進入校事會議辦理，校園濫訴問題導致教師人心惶惶。...

