【專家之眼】從唸歌、吟詩解析王世堅的「沒出息」為何爆紅

立委王世堅在議事堂慷慨激昂的質詢影片，最近被網友用樂器模仿，本來只是抖音的短片，卻吸引了越來越多音樂人參與，配上和聲，融入各式伴奏，更有人添上新詞，演變為完整的歌曲，連知名老歌星也來參一咖，而當初責罵柯文哲的「沒出息」三字，就這麼順理成章地成了歌名。

原本殺氣騰騰的嚴肅質詢，經過網路的音樂發酵，竟搖身一變為各式各樣的作品，有的抒情，有的滑稽搞笑，在華人圈發揮了無遠弗屆的奇妙療癒作用。哪怕部分政治人物憂心忡忡地呼籲應該禁止這種「洗腦」歌，也擋不住眾人無厘頭集體參與的歡樂潮流。

從某個角度來看，民代也是一種表演者。為了贏得選民支持，必須卯足全力打響知名度，質詢便是重要的表現機會。在各民代激烈的競爭當中，王世堅往往靠著咆哮式的怒罵，成功吸引媒體注意。雖然貌似情緒失控，實際上其發音的抑揚頓挫卻頗有章法。以快慢分明的節奏感和力度強弱的對比，突顯了講述的重點，猶如一段段聲情並茂的朗誦。

換句話說，王的口條極富音樂性，加上內容設計了如詩歌般的對稱性，像「從從容容、游刃有餘」和「匆匆忙忙，連滾帶爬」，實可視作四言詩，容易琅琅上口，簡直「說的比唱的還好聽」。或許因為他學過小提琴，受過基本音樂訓練，更懂得掌握韻律吧？一旦被同樣具有音樂感的人發現其中奧妙，便可加油添醋地從「說」跨入「唱」。

其實，「沒出息」並非首次以樂器模仿名人發言。幾年前，日本有位男性政治人物爆發醜聞，在記者會上一把鼻涕一把眼淚地哭訴，就有人用鋼琴模仿得惟妙惟肖。不過，這段模仿並未發展成歌曲。與其說是因為當時社群網站還不夠發達，不如說是因為漢語的語音特質更容易入樂。

聲調在漢語具有辨義功能，如國語有四聲，閩南語有七聲，外國人聽我們說話，會覺得好像在唱歌。所以，只要把各聲調對應特定的音高，任何句子都可以變成歌，傳統戲曲唱腔就是用這個原理套唱的。譬如歌仔戲的七字調，旋律會隨著歌詞變動而不同，功力深厚的演員甚至能即席賦詩演唱。

有些國語流行歌曲也把旋律和歌詞聲調對應得十分密切，如羅大佑的《亞細亞的孤兒》，又譬如李宗盛《凡人歌》的「一刻不得閒」、「向誰去喊冤」，更像是介乎說與唱之間的「唸歌」。

據說，唐詩原本是用唱的。既然「詩歌」是一組詞，顯見詩必然有音樂性。古代詩人的「吟詩」，恐怕並不只是單純拖長音讀，更可能是接近唱的「唸歌」。台灣民間流傳的「江湖調」：「我來唸歌囉…」或可視作傳統吟詩的活化石。

有的學者認為，「唸歌」就是我們傳統的「饒舌歌」，它的原理並不稀奇，民間藝人經過長期練習，習慣字音與特定唱腔的對應模式，便可望即席賦詩演唱。現代教育把注意力集中在詩的內容，鮮少人注意到，詩本身的文字聲調就已經具備音樂性了。經過「沒出息」的爆紅，大家似乎在無意之間，又碰觸到了「唸歌」、「吟詩」的精髓。

