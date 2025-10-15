鄭英耀：校事會議未來僅限處理不適任教師 不具名、濫訴不受理

教育部長鄭英耀上午出席立法院教育及文化委員會列席報告業務概況並備質詢。會前受訪時就校園濫訴問題，多個教育團體呼籲教育部應廢除校事會議制度一事，鄭英耀表示，校事會議當初設立原意是為處理不適任教師，實務運作確有檢討空間，教育部將從流程面著手改革。

鄭英耀強調，未來校事會議將僅限處理不適任教師案件，針對長期不具名或惡意濫訴者，一律不予受理。希望透過調整制度，讓校園重回支持、信任與溫暖的教學氛圍，維護穩定安全的教育環境。

商品推薦