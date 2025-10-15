鄭英耀：校事會議未來僅限處理不適任教師 不具名、濫訴不受理
教育部長鄭英耀上午出席立法院教育及文化委員會列席報告業務概況並備質詢。會前受訪時就校園濫訴問題，多個教育團體呼籲教育部應廢除校事會議制度一事，鄭英耀表示，校事會議當初設立原意是為處理不適任教師，實務運作確有檢討空間，教育部將從流程面著手改革。
鄭英耀強調，未來校事會議將僅限處理不適任教師案件，針對長期不具名或惡意濫訴者，一律不予受理。希望透過調整制度，讓校園重回支持、信任與溫暖的教學氛圍，維護穩定安全的教育環境。
【文教熱話題】
▪高中畢業少女考上死亡之組！怪物考生靠一招申論題逼近滿分
▪起床先刷50考古題與善用小確幸 3寶媽邊帶娃邊備考成唯一上榜者
▪各校暗語曝！她出題不說校名猜大學 屏大生哭：我們沒賣醬油
▪學生奔花蓮光復救災 台東大學教授「1舉動」網讚：為人師表
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言