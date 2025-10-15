校安人員記過遭撤銷 中市府下令調解不得自己人審

台中市豐原高中生遭霸凌輕生，因校方引用錯誤法條，校安人員提出行政訴訟，撤銷記過處分。台中市政府要求即日起各級機關、學校進行調解時，不得由原處分機關決定是否接受。

台中市議會今天召開民政委員會，民進黨籍市議員謝志忠、張玉嬿、黃守達、王立任質詢，豐原高中生遭霸凌輕生案，校方因錯誤引用獎懲法條，黃姓校安人員提起行政訴訟達成和解，撤銷記過，主管機關教育局卻毫不知情。

法制局長李善植說明，學校認定黃姓校安人員有不當管教，因校安人員為約僱人員，與校方為契約關係，校方應依照契約關係記過，卻誤用公務人員考績法，校安人員提出訴願，訴願審議委員會認為這並非行政處分，故不受理。

李善植提到，黃姓校安人員後續提起行政訴訟，法官認為校方引用法條有問題，勸雙方和解。該案的懲處機關為豐原高中，訴願人為校安人員，只有2者會知道，教育局並非當事人並不會收到通知。重大事件校方應該呈報給主管機關。

謝志忠說，重大校安事件，豐原高中僅派人事組員出席調解會，實在荒謬。李善植認為，和解並撤銷原處分後，校方應該要以適用法條做出新的處分。

王立任說，事件1年後才爆發，因目前已有很多群組討論，不適任教師也想要循用行政訴訟和學校達到和解撤銷處分，要求市府徹查，是否有其他想透過此法撤銷處分。

副市長賴淑惠答詢表示，教育局並未收到學校通報。行政訴訟有和解、調解機制是修法後才有，法官為減少訟源。市府已要求，各機關、學校要進行調解、和解時，不能由原處分機關決定是否接受。

