新北教育局推全方位培育 「六星級人才」拚國際競爭力

新北市教育局今於市政會議提出「全方位人才培育系統」，強調以「品德教育」為根、「多元適性」為翼，從學術、技職、體育、藝術、科技與國際六大面向推動教育政策，盼培養兼具品格與專業的新一代「六星級人才」，強化孩子面對未來的能力。

新北市長侯友宜表示，教育不該只是分數競賽，而是讓每個孩子都能找到適合自己的舞台，不被體制所限。新北市持續朝「以品德為基礎、以適性為導向」的教育藍圖邁進，讓學生在安心環境中成長、自信學習，「成為新北的驕傲，也是世界的亮點」。

教育局長張明文指出，新北近年投注逾76億元經費，建構涵蓋學術、技職至國際接軌的學習支持體系，已累積335項全國首創、242項全國第一的教育成果。張強調：「教育必須讓孩子不只會讀書，更能面對未來的多變挑戰。」

在學術領域，新北連兩年奪下教學卓越獎全國第一，更與87所大專校院合作，開設逾250門課程，推動「高中與大學共創學習媒合平台」，讓學生在校就能提早接觸多元領域；另與臺師大、陽明交大等頂尖學府合作開辦AI與數理課程，協助學生探索興趣與潛能。

技職教育方面，新北設有全國最多的16所職業試探中心，讓國中小學生可及早認識13大職群，並首創高中職創業挑戰賽及「專利星鏈計畫」，已輔導學生取得19件國家專利，展現實作與創新力。

今年更以「技‧續‧未來－技職VSR永續計畫」及「職探無界」計畫，一舉奪下「2025 IASE教育影響力獎」政府類首獎與楷模獎，創下雙冠佳績。

體育與藝術表現亦是亮點。新北學子在114年全中運勇奪382面獎牌，連霸全國第一；藝術教育貢獻獎則締造六連霸紀錄。科技與國際方面，新北設立全國首間AI科技高中，推動AI素養教育，更與21國268所學校締結姊妹校，建置「全球跨界學校媒合平台」，每年促成上萬名學生跨國共學。

侯友宜表示，教育是希望工程，需跨局處合作推動，讓品德教育向下扎根，也要強化產官學研整合，使學校所學與產業接軌。

展望未來，市府將推動「在地就學大聯盟PLUS」四年計畫，以「跨學制共榮、資源共享、創新加速」三策略，與頂尖大學與產業協力打造12年一貫學習圈，讓新北成為培養具備品格、專業與國際視野人才的搖籃。

