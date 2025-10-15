快訊

教育環境不友善釀教師荒 朝野立委促修校事會議、行政減量

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部長鄭英耀表示，全國有國小2000多、國中700多所學校，學校凡是增加一個人力，從教育部的角度，都得考量整體預算經費。記者李芯／攝影
教育部長鄭英耀表示，全國有國小2000多、國中700多所學校，學校凡是增加一個人力，從教育部的角度，都得考量整體預算經費。記者李芯／攝影

全台教師荒越演越烈，教育部長鄭英耀今天至立法院教育及文化委員會進行業務報告，多名立委在會中關心相關議題，並點出校事會議、行政工作、108課綱等因素，導致教育環境不友善、教師工作壓力大。對此，鄭英耀表示，行政專職化、減授課等議題仍待中央與地方共同討論如何推動，校事會議的部分則已在徵詢各界意見修法中，預計年底前完成。

立委柯志恩表示，全國3000多所國中小在開學前還有超過1400個教師缺，明星學校3招還找不到人，更不用說偏遠學校。過往有多少人想當老師，如今教育環境不友善，老師身兼多職教學還要超鐘點授課。

此外，柯志恩也說，校事會議小案大辦、無差別受理、有罪推論等問題，也造成教育職場不友善。從2024年4月17日到2025年5月30日，共有1124名教師被調查，其中不成立占382名，成案有349名，其中僅26人予以解聘、停聘、不續聘或資遣。過去教評會被認為有官官相護情形，如今設立校事會議卻所有案件都辦，造成老師花時間、精力開會。

立委范雲說，現在許多有教師資格的老師不願投入教職，或是有少部分老師入職後離開，其中一項重要原因就是行政工作繁重，導致教師偏離教師專業。對此，范雲希望能推動行政專職化，雖然現在國教數已有推動「增設副組長」，但也是由教師兼任，後續教師兼任行政減鐘點，可能反加重教師人力荒。

立委葉元之則說，108課綱實施後，要求老師編教材、開發課程，有更多額外工作要做，待遇福利卻沒有相對的提升。對此，他希望能針對國小到高中降低基本授課時數，讓老師有更多時間專心備課。

針對行政專職化問題，鄭英耀表示，全國有國小2000多、國中700多所學校，學校凡是增加一個人力，從教育部的角度，都得考量整體預算經費。教育部內部一直有在討論，也和行政院報告過，但從財政、財劃法的角度來看，仍需討論中央與地方能如何合作推動。減授課方面，也鼓勵各縣市政府因地制宜，考量財政狀況支持國民教育。

鄭英耀說，一年多來，教育部和全國各地區老師、家長、校長團體座談，校事會議的設立原是希望能夠為不適任教師的處理，建立超然、公正的機制，檢討後發現其分流有問題，未來會針對流程做改變，只處理不適任教師，不處理不具名投訴。

