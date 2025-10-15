校事會議年底修法防濫訴 教部先發函詳列受理條件

快訊

中央社／ 台北15日電

教師團體爭取廢除校事會議，教育部長鄭英耀承諾年底前修法防濫訴。在修法前的過渡期，國教署已於10月1日發函，詳細說明受理條件，須達解聘、不續聘等程度才送校事會議。

教師節連假前，多個教育團體接連透過陳情、記者會、新聞稿等方式發聲，呼籲政府正視濫訴等校園亂象，甚至提出直接廢除校事會議的建議。鄭英耀則致信給全國教師，承諾年底前優化校事會議機制。

鄭英耀今天接受媒體聯訪表示，目前的修法方向是檢討校事會議的分流機制，確立校事會議要處理的只有「不適任教師」；不具名、沒有事證的投訴，以後也會明定不處理。

在正式完成修法前的過渡期，為避免新的濫訴案件，教育部國民及學前教育署於10月1日發函中小學（台教授國字第1146003455號），說明現行法規下的處理機制。

函文明確指出，教師所涉案件如果明顯非屬「教師法」第14條第1項第8款至第11款、第15條第1項第3款和第5款、第16條第1項、第18條第1項情形（例如性侵、嚴重體罰、違法等達到解聘、停聘、不續聘程度），就不須依照解聘辦法送到校事會議處理。

函文指出，學校接獲檢舉或得知校園事件後，如果明顯不屬上述法條的情形，「自無須依解聘辦法解聘程序處理」；如果涉及相關情形，則應先了解事情始末，由學校判斷有無「應不予受理情形」，如果情節明顯為達解聘、不續聘、停聘程度，就不予受理。

教育部也提到，如果檢舉投訴沒有具體內容、檢舉人身分無法識別、或是同一事件已有處理過，也應不予受理。

國教署長彭富源今天告訴中央社記者，年底前會完成整套修法，10月1日的函文則是提醒學校，現在就可依照現行法條嚴謹執行，避免學校不分大案、小案，收到投訴一律都送校事會議。函文並提供「受理流程圖」，明定哪些情況、哪些階段免由校事會議決議。

彭富源舉例，「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」第9條雖有明定檢舉人未具真實姓名（匿名投訴），應不予受理，但同條仍有一個但書：「但檢舉內容包括行為人及具體行為者，不在此限。」修法將更明確相關規定，並完善配套。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，根據教育部統計，113年4月17日至114年5月30日間校園投訴共1372件，受理1124件，完成調查769件，最終只有26案達到解聘、停聘程度，占整體投訴案件僅1.9%。

侯俊良以上述數據說明，校事會議處理案件中，真正達到停解聘門檻的比例極低，但學校為此耗費的行政資源與人力卻是天文數字，許多教師在漫長調查中疲於奔命，士氣受到嚴重侵害。建議教育部可先弱化或限縮、再逐步廢除校事會議調查制度。

