校事會議僅3.3%案件達解聘程度 教團轟「3高1低」折磨基層教師

全國教師工會總聯合會今召開記者會，理事長侯俊良表示，校事會議在校園中已造成「三高一低」，高受理、高啟動、高成本，最終卻得出低解聘率，代表無法依照其初衷處理不適任教師案件，反而嚴重消耗學校資源，更讓第一線教師苦不堪言，要求應立即廢除校事會議調查制度。

侯俊良表示，先前全教總先行調查，便發現8成學校都曾召開過校事會議，更有學校一年案件量逾20件，但真正達解聘程度案件僅6%。近期更取得教育部統計數據，去年4月17日至今年5月30日間，投訴案共1372件，其中1124案受理。

侯俊良再指出，受理案件中769案已完成調查，但382件約半數「不成立」，案件成立且懲處有311件、不予懲處50件，最終更僅26案達解聘程度，僅占完成調查案3.3%。代表除了26項解聘案外的案件，其實都能依照既有教師解聘辦法第9條，不予受理，而在校事會議制度下卻全數受理，又有高達一半是不成立、查無此事，教師卻要接受數個月的調查與折磨。

侯俊良形容，校事會議已造成教育現場「三高一低」，投訴案均受理，每一案由學校花錢處理，最終卻得出低解聘率，完全不符合校事會議起先的目的。

校事會議檢舉案可謂五花八門，立委林宜瑾談到，如有教師假日吃麥當勞，被家長投訴吃垃圾食物做不良示範；也有老師推薦學生課外讀物，卻被家長檢舉課外讀物導致學生無心學習課內教材。校事會議初衷是處理涉及不適任教師案件，但如今案件無分類，大小案通通送入導致浪費時間，呼籲案件減量、先設立親師溝通機制，莫再讓校事會議成為讓老師身心俱疲的東廠。

立委郭昱晴也說，教育部統計數據已證明，校事會議約9成5的案件都是在消耗教師身心，制度癥結在於小案大辦、過度檢視，做法也偏離教師法分級處理的精神。

全教總要求，應啟動教師解聘辦法修正程序，並逐步廢除校事會議調查制度。修正應增訂「衝突協調前置程序」，先啟動溝通力求化解對立；再者，應縮限校事會議啟動範圍，如刪除匿名檢舉、撤回檢舉後仍持續調查的狀況；以及主管機關接獲檢舉時，應初步按不予受理規定審視，若屬不受理案件，則不受理。

全教總也爭取，若經校事會議調查後確認無相關情事，小案大辦下應設立補償機制幫教師恢復名譽，提供心情平復調整公假、恢復全額待遇，且可咎責濫訴，以符合公平正義。

教育部長鄭英耀今接受媒體聯訪時表示，在確保學童受教權益、鼓舞優秀老師共同為台灣培養人才的立場上，教育部與教師團體的立場一致。校事會議原是希望能夠為處理不適任教師建立超然、公正的機制，檢討後發現其分流有問題，未來會改變流程，只處理不適任教師，不處理不具名投訴。此外，也會加強校長增能，例如對校事會議、不適任教師處理流程的培訓。

商品推薦