王義川憂學生被抖音統戰 鄭英耀：現行學術網路無法用

日前有立委在立法院總質詢關心國中、小學生使用抖音的情況，教育部長鄭英耀今天再被問到此事，強調現行學術網路系統本來就無法使用抖音，且從國外研究來看，短影音不利於青少年身心發展，也有許多假訊息藉此傳播。為了營造青少年成長發展空間，未來會再做適度規畫。

民進黨立委王義川日前在總質詢時關切國中、小學生使用抖音問題，認為抖音影片時常涉及中國統戰內容，影響青少年及兒童，要求教育部研議，讓國中、小老師和學生在校園內避免連上抖音網站與使用抖音。

對此，鄭英耀今天接受媒體聯訪時表示，現行教育部的學術網路系統中，本來就無法使用抖音等社群網站。至於王義川所關心的，應是在中小學生的發展過程中，如何提供更友善、更好發展的環境，畢竟從歐盟、美國研究來看，短影音不利青少年身心發展，也有許多假訊息藉此傳播。為了營造青少年成長發展空間，會適度做必要的規畫。

有記者詢問，不看短影音是否影響學生學習？鄭英耀說，短影音較多是來自日常生活、性別刻板印象的素材，與學科學習相對無關，整體來說，還是要從學生身心發展健康的角度來思考政策。

