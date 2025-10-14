台積電青年學生文學營寒假場報名開跑 邀請南高屏學子踏上遠方文學冒險！
由台積電文教基金會主辦的「台積電青年學生文學營：青春文學，書寫芳香」歷經五年淬鍊，今年迎來第六屆全新登場，並首度舉辦寒假場次！活動將於115年2月5日至2月8日在新竹縣峨眉國中舉行，邀請現就讀國中的南高屏地區青年學子參與，一同踏上通往遠方的文學旅程。
本屆營隊以「地方書寫」為主題，由知名作家陳育萱擔任總導師，規劃《日用寫作ｘ主題閱讀×故事採集×靈感聲光》課程，帶領學員從生活觀察出發，書寫屬於自己家鄉的故事。另邀六位作家東燁、沈信宏、楊富閔、謝凱特、吳曉樂、蔣亞妮擔任小隊導師，陪伴學員共同完成創作成果。
除寫作課程外，營隊亦安排聲音採集、戶外踏查等體驗活動，讓學員在互動與交流中激發靈感，拓展文學視野。透過名師指導與團隊合作，期盼青少年能在四天三夜的文學旅程中，發現生活裡的故事與創作的力量。
❏ 報名資訊 ❏
報名日期：10/9（四）18:00起至額滿為止。
報名資格：7年級、8年級、9年級生，南高屏地區在學學生。
課程費用：$2,500／人（為四天三夜課程，含教材、餐飲住宿、保險等費用）
上課日期：115年2月5日至115年2月8日（共計四天）
上課地點：新竹縣峨眉國中（四天三夜全員住宿校區）
本次營隊預計招收約72位營員，約12人一組，各由一位導師帶領，並由一位團隊輔導員全程隨同。
報名網址：https://forms.gle/baaKMn1Qp4XZjnXWA
有其他任何問題，請電02-86925588 #5374 陳小姐(上班時間)，或 0985-909234 邱小姐
Email：unitasme.editor@gmail.com
(主辦單位保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利。)
