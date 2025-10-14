快訊

不僅長榮…傳華航無視醫囑逼斷腳空服員上班 他怒轟：閱讀能力出問題？

這時間喝咖啡死亡風險低16% 哈佛醫師揭最健康喝法、沖煮方式

還在救災傳「花蓮縣府官員退工作群組」 總協調官季連成怒：心態可議

影／台南爆私幼老師失職！IG附圖辱罵幼童「生番」 教育局出手了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南爆私幼老師IG辱罵幼童「死小孩」，園方道歉並已要求該員關閉帳號並予以離職處理。記者吳淑玲／翻攝
台南爆私幼老師IG辱罵幼童「死小孩」，園方道歉並已要求該員關閉帳號並予以離職處理。記者吳淑玲／翻攝

台南市傳出某私立幼兒園一名老師在個人社群平台限時動態中，多次使用侮辱性字眼形容園內幼童，包括「死小孩」、「生番」，甚至附上孩子照片，引起網友譴責；教育局表示，已屬不當揭露幼童影像，已著手調，並會同社會局調查有無違反兒少法。

園方表示，針對陳姓助理教保員於個人IG發表不當言論及上傳照片一事，教育局與社會局已於今天到園稽查調查。由於IG屬個人私領域，惟內容不當，已要求該員關閉帳號並予以離職處理。園方表示將加強教職員工使用社群媒體的教育與宣導，避免類似事件再發生，對於此事件造成家長不良觀感，深表歉意。

有網友在社群指出，某私立幼兒園的老師，竟然在自己的社群限時動態裡，多次使用侮辱性的字眼「死小孩」、「生番」形容園內的幼童，甚至還附上孩子的照片。

網友說，已經正式向教育局檢舉，這不是玩笑，更不是「情緒發洩」。當一位教育工作者，在公開平台上這樣對待孩子時，那是一種對職業倫理、對教育信任的背叛。

「真的沒想到，這樣的事情會發生在我們身邊。孩子不該被任何人羞辱，尤其是老師。」強調教育，是以尊重為起點的。

網友與家長在社群上反應熱烈，批評該老師「不配為人師表」、「水準低」、「孩子不該被羞辱」。也有部分聲音認為，私下發洩情緒本無不可，但公開附上孩童照片，造成二次傷害，是不可接受的。

台南市教育局主秘陳宗暘表示，這位老師被指控將幼童的影像進行後製，並在其中加入了不當的字眼，且公開發布於社群媒體，此舉被視為對兒童影像的不當揭露。 教育局已蒐集相關證據，將提交給調查小組以釐清老師的行為是否違反幼教相關法令。 此外，調查也將一併了解這位老師在園內任職期間是否有其他不當對待幼童的情形。

陳宗暘說，該老師去年到職已於今日被幼兒園要求離職，但教育局強調，即使離職，仍會依法追查他在任職期間的違法行為，並將協同社會局調查是否有違反兒少法的疑慮。

台南市教育局主任祕書陳宗暘表示已介入處理。記者吳淑玲／攝影
台南市教育局主任祕書陳宗暘表示已介入處理。記者吳淑玲／攝影

幼兒園 台南 教育局 社群媒體 小孩 幼教 教保員

延伸閱讀

霸凌致學生輕生卻能撤銷處分 豐原高中涉案校安調解塗銷記過

豐中霸凌案和解撤罰 教局：不符社會公義將懲處校長

竹縣偏鄉代理教師逾2成無證 教育局鼓勵進修、逐年補足

大甲國小禮堂老舊地板裂損 爭取重建預計118年2月完工啟用

相關新聞

影／台南爆私幼老師失職！IG附圖辱罵幼童「生番」 教育局出手了

台南市傳出某私立幼兒園一名老師在個人社群平台限時動態中，多次使用侮辱性字眼形容園內幼童，包括「死小孩」、「生番」，甚至附...

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

台積電青年學生文學營寒假場報名開跑 邀請南高屏學子踏上遠方文學冒險！

由台積電文教基金會主辦的「台積電青年學生文學營：青春文學，書寫芳香」歷經五年淬鍊，今年迎來第六屆全新登場，並首度舉辦寒假場次！活動將於115年2月5日至2月8日在新竹縣峨眉國中舉行，邀請現就讀國中的南高屏地區青年學子參與，一同踏上通往遠方的文學旅程。

消保處查核全台18家補習班 服務契約不合格率逾9成、1眉角要注意

台灣補習文化盛行，消費糾紛亦不少。行政院消保處4月至7月到全台18家補習班進行查核，發現有17家補習服務契約不符合規定，...

紙風車反毒戲劇登馬祖！ 564位師生笑中學拒毒、感動滿滿

由教育部指導、紙風車劇團主辦的「青少年反毒戲劇工程」，今天在南竿梅石藝文中心盛大登場，連江縣長王忠銘親臨現場，與教育部專...

基隆港口入口處「和平島B考古遺址」文化部指定為第13處國定考古遺址

文化部昨日召開「第十屆考古遺址審議會」114年度第4次會議，出席委員全數同意指定「基隆市和平島B考古遺址」提升為國定考古...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。