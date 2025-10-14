影／台南爆私幼老師失職！IG附圖辱罵幼童「生番」 教育局出手了

台南市傳出某私立幼兒園一名老師在個人社群平台限時動態中，多次使用侮辱性字眼形容園內幼童，包括「死小孩」、「生番」，甚至附上孩子照片，引起網友譴責；教育局表示，已屬不當揭露幼童影像，已著手調，並會同社會局調查有無違反兒少法。

園方表示，針對陳姓助理教保員於個人IG發表不當言論及上傳照片一事，教育局與社會局已於今天到園稽查調查。由於IG屬個人私領域，惟內容不當，已要求該員關閉帳號並予以離職處理。園方表示將加強教職員工使用社群媒體的教育與宣導，避免類似事件再發生，對於此事件造成家長不良觀感，深表歉意。

有網友在社群指出，某私立幼兒園的老師，竟然在自己的社群限時動態裡，多次使用侮辱性的字眼「死小孩」、「生番」形容園內的幼童，甚至還附上孩子的照片。

網友說，已經正式向教育局檢舉，這不是玩笑，更不是「情緒發洩」。當一位教育工作者，在公開平台上這樣對待孩子時，那是一種對職業倫理、對教育信任的背叛。

「真的沒想到，這樣的事情會發生在我們身邊。孩子不該被任何人羞辱，尤其是老師。」強調教育，是以尊重為起點的。

網友與家長在社群上反應熱烈，批評該老師「不配為人師表」、「水準低」、「孩子不該被羞辱」。也有部分聲音認為，私下發洩情緒本無不可，但公開附上孩童照片，造成二次傷害，是不可接受的。

台南市教育局主秘陳宗暘表示，這位老師被指控將幼童的影像進行後製，並在其中加入了不當的字眼，且公開發布於社群媒體，此舉被視為對兒童影像的不當揭露。 教育局已蒐集相關證據，將提交給調查小組以釐清老師的行為是否違反幼教相關法令。 此外，調查也將一併了解這位老師在園內任職期間是否有其他不當對待幼童的情形。

陳宗暘說，該老師去年到職已於今日被幼兒園要求離職，但教育局強調，即使離職，仍會依法追查他在任職期間的違法行為，並將協同社會局調查是否有違反兒少法的疑慮。

台南市教育局主任祕書陳宗暘表示已介入處理。記者吳淑玲／攝影

