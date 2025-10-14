消保處查核全台18家補習班 服務契約不合格率逾9成、1眉角要注意

台灣補習文化盛行，消費糾紛亦不少。行政院消保處4月至7月到全台18家補習班進行查核，發現有17家補習服務契約不符合規定，不合格率逾9成。主要缺失為無法認定有踐行審閱期的規定、未填寫上課人數上限或填寫的人數上限超過核定人數、繳費方式記載錯誤或不完全、未記載退費方式，以及退費標準不符合地方政府訂定的自治法規等。

消保處4至7月間前往新北市、新竹市、彰化縣、嘉義縣、屏東縣及宜蘭縣的短期補習班進行聯合查核，共計查核18家，其中建築安全管理5家不符合規定，消防安全管理5家不符合規定， 飲用水連續供水固定設備管理13家不符合規定，及補習服務契約17家不符合規定。消保處已請各主管機關督促地方政府依法處理並要求業者儘速改善。

消保處表示，補習班若發生停業事件，業者是否依法簽立補習服務契約或辦理履約保障，勢將影響消費者權益。補習班業者使用的補習服務契約，應符合教育部公告的「短期補習班補習服務契約書應記載及不得記載事項」規定。業者於民眾繳費後離班者，更應確實依教育部訂定的「短期補習班設立及管理準則」及各直轄市、縣市政府訂定的短期補習班設立及管理自治法規的相關退費規定辦理，以減少消費糾紛的發生。

消保處建議民眾，簽訂補習服務契約時如業者收費非採「按月繳納」方式者，如一次收足，應特別注意契約內容是否有載明履約保障機制的條款。如發生消費爭議，可撥打1950消費者服務專線，向各地方政府消費者服務中心申訴，或至行政院消費者保護會網站（ https://cpc.ey.gov.tw/ ）進行線上申訴，以維護自身權益。

