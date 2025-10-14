快訊

高雄柏油山爭議 「合法」外衣難掩市府監管程序的黑洞

列黑名單拒載？「最噁航班」乘客嗑7便當還邊吐邊丟食 立榮航空回應了

「風神」最快周五生成估達中颱 1情況恐侵台…共伴效應威脅熱區曝

聽新聞
0:00 / 0:00

消保處查核全台18家補習班 服務契約不合格率逾9成、1眉角要注意

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
台灣補習文化盛行，消費糾紛亦不少。示意圖。圖／AI生成
台灣補習文化盛行，消費糾紛亦不少。示意圖。圖／AI生成

台灣補習文化盛行，消費糾紛亦不少。行政院消保處4月至7月到全台18家補習班進行查核，發現有17家補習服務契約不符合規定，不合格率逾9成。主要缺失為無法認定有踐行審閱期的規定、未填寫上課人數上限或填寫的人數上限超過核定人數、繳費方式記載錯誤或不完全、未記載退費方式，以及退費標準不符合地方政府訂定的自治法規等。

消保處4至7月間前往新北市、新竹市、彰化縣、嘉義縣、屏東縣及宜蘭縣的短期補習班進行聯合查核，共計查核18家，其中建築安全管理5家不符合規定，消防安全管理5家不符合規定， 飲用水連續供水固定設備管理13家不符合規定，及補習服務契約17家不符合規定。消保處已請各主管機關督促地方政府依法處理並要求業者儘速改善。

消保處表示，補習班若發生停業事件，業者是否依法簽立補習服務契約或辦理履約保障，勢將影響消費者權益。補習班業者使用的補習服務契約，應符合教育部公告的「短期補習班補習服務契約書應記載及不得記載事項」規定。業者於民眾繳費後離班者，更應確實依教育部訂定的「短期補習班設立及管理準則」及各直轄市、縣市政府訂定的短期補習班設立及管理自治法規的相關退費規定辦理，以減少消費糾紛的發生。

消保處建議民眾，簽訂補習服務契約時如業者收費非採「按月繳納」方式者，如一次收足，應特別注意契約內容是否有載明履約保障機制的條款。如發生消費爭議，可撥打1950消費者服務專線，向各地方政府消費者服務中心申訴，或至行政院消費者保護會網站（ https://cpc.ey.gov.tw/ ）進行線上申訴，以維護自身權益。

延伸閱讀

課審會委員審查會拖過半年 教育部：新增名單已報行政院

學生不補了？日本補習班掀倒閉潮 專家揭業者3大壓力來源

新北補習班涉不當收托、虐童 教保團體教3招辨識合法機構

優創補習班3年來3度違法托幼 新北：加強稽查追蹤

相關新聞

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

消保處查核全台18家補習班 服務契約不合格率逾9成、1眉角要注意

台灣補習文化盛行，消費糾紛亦不少。行政院消保處4月至7月到全台18家補習班進行查核，發現有17家補習服務契約不符合規定，...

基隆港口入口處「和平島B考古遺址」文化部指定為第13處國定考古遺址

文化部昨日召開「第十屆考古遺址審議會」114年度第4次會議，出席委員全數同意指定「基隆市和平島B考古遺址」提升為國定考古...

紙風車反毒戲劇登馬祖！ 564位師生笑中學拒毒、感動滿滿

由教育部指導、紙風車劇團主辦的「青少年反毒戲劇工程」，今天在南竿梅石藝文中心盛大登場，連江縣長王忠銘親臨現場，與教育部專...

課審會委員審查會拖過半年 教育部：新增名單已報行政院

教育部長鄭英耀去年上任時即預告108課綱將「微調」，但學校課程審議會已有部分委員任期屆滿，需由委員審查會在教育部提出、行...

偏遠國中小教師無合格教師證比例偏高 資源匱乏也出現在教師身上

新竹縣近三學年度偏遠地區國中小代理教師擔任導師比率，仍高於非偏遠地區，且無合格教師證比例偏高，國中達一成三、國小超過二成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。