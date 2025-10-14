快訊

MLB／大谷翔平打擊低潮仍閃他有原因 釀酒人教頭：1分都不想掉

行李塞滿台灣砂糖爆紅 日本蘋果糖老闆糗曝：現在才知道白粉意思

韓國瑜許可鳳山水庫光電板 陳菁徽：招標陳菊、啟用陳其邁

畢業證書不該用車禍來換！警方強化大學交安宣導培訓種子教官

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣警局交通隊長謝志鴻（站者）率交通安全宣導團進入校園，另外也針對學校生輔組教官、與相關人員辦理交通安全講習，培育種子教官。圖／警方提供
屏東縣警局交通隊長謝志鴻（站者）率交通安全宣導團進入校園，另外也針對學校生輔組教官、與相關人員辦理交通安全講習，培育種子教官。圖／警方提供

國立屏東科技大學10月1、11日分別發生新生騎機車自摔死亡車禍，突顯大學生交通安全教育待加強，屏東縣警局交通隊10月9日與屏科大簽署「推動校園交通安全合作共同宣言」，應學校邀請，今天上午交通隊長謝志鴻率交通安全宣導團進入校園，另外也針對學校生輔組教官、與相關人員辦理交通安全講習，培育種子教官。

「畢業證書，不該用車禍來換！」交通隊指出，根據車禍事故分析，大學生常見交通事故肇因包括未保持行車安全距離、轉彎未禮讓直行車、分心駕駛與闖紅燈，反映出許多新生雖取得駕照，但卻仍未建立完整駕駛意識與防禦駕駛能力。

交通隊表示，提升大一新生對交通安全重視，在開學前即製作宣導影片「畢業證書，不該用車禍來換」，並於開學初播放給大一新生。今進入車輛工程系課堂，再次播映該影片，內容真實事故畫面與具衝擊力旁白，傳遞「轉彎不讓直行車，不只是違規，更可能奪命」、「多等三秒，換來一輩子的安心」等觀念，提醒學生：速度不等於安全，減速才有平安到達的可能。

警方表示，也請校方協助，將影片作為教材，由授課老師在課堂中播放，情境式教學方式，強化學生交通安全意識，讓防禦駕駛觀念真正落實於日常生活中。

除了加強學生宣導外，交通隊今天也針對學校生活輔導組教官與相關人員辦理交通安全講習，培育作為「種子教官」，使其未來能在各項活動持續對學生宣導；另外也針對近期事故高風險班級與夜間進修部學生，也將在晚間進修部學生上課前先行辦理專場講習，提升整體交通安全意識。

警察局長甘炎民說，校園道路設施改善固然重要，但當前更應強化學生對交通風險認知與自我防護能力。警察局持續以「交通安全風水師」角色，透過跨域合作與系統性宣導，協助校方建構安全友善環境，「安全是人生最重要的一課」，唯有培養良好駕駛習慣與守法態度，才能讓每趟上學與返家路都平安到達。

屏東縣警局交通隊長謝志鴻（中）率交通安全宣導團進入校園，另外也針對學校生輔組教官、與相關人員辦理交通安全講習，培育種子教官。圖／警方提供
屏東縣警局交通隊長謝志鴻（中）率交通安全宣導團進入校園，另外也針對學校生輔組教官、與相關人員辦理交通安全講習，培育種子教官。圖／警方提供
屏東縣警局交通隊長謝志鴻率交通安全宣導團進入校園，另外也針對學校生輔組教官、與相關人員辦理交通安全講習，培育種子教官。圖／警方提供
屏東縣警局交通隊長謝志鴻率交通安全宣導團進入校園，另外也針對學校生輔組教官、與相關人員辦理交通安全講習，培育種子教官。圖／警方提供
屏東縣警局交通隊長謝志鴻（後排右一）率交通安全宣導團進入校園，另外也針對學校生輔組教官、與相關人員辦理交通安全講習，培育種子教官。圖／警方提供
屏東縣警局交通隊長謝志鴻（後排右一）率交通安全宣導團進入校園，另外也針對學校生輔組教官、與相關人員辦理交通安全講習，培育種子教官。圖／警方提供

交通事故 教官 車禍

延伸閱讀

台中大學傳女大生4樓墜落 幸有2樓設防墜網人無恙

白宮開大學優先撥款條件 MIT率先拒絕

屏縣今年1至9月闖紅燈釀8死 警方13日起啟動專案加強取締

年輕人怎麼存錢？22歲大學生靠兩招存百萬 網友熱議「這時期」最易累積財富

相關新聞

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

基隆港口入口處「和平島B考古遺址」文化部指定為第13處國定考古遺址

文化部昨日召開「第十屆考古遺址審議會」114年度第4次會議，出席委員全數同意指定「基隆市和平島B考古遺址」提升為國定考古...

偏遠國中小教師無合格教師證比例偏高 資源匱乏也出現在教師身上

新竹縣近三學年度偏遠地區國中小代理教師擔任導師比率，仍高於非偏遠地區，且無合格教師證比例偏高，國中達一成三、國小超過二成...

竹縣偏鄉代理教師逾2成無證 教育局鼓勵進修、逐年補足

新竹縣偏遠地區學校占全縣三成一，審計室調查，偏遠學校無合格教師證的代理教師比例偏高，國小近年已逾2成且逐年上升，其中原鄉...

畢業證書不該用車禍來換！警方強化大學交安宣導培訓種子教官

國立屏東科技大學10月1、11日分別發生新生騎機車自摔死亡車禍，突顯大學生交通安全教育待加強，屏東縣警局交通隊10月9日...

紙風車反毒戲劇登馬祖！ 564位師生笑中學拒毒、感動滿滿

由教育部指導、紙風車劇團主辦的「青少年反毒戲劇工程」，今天在南竿梅石藝文中心盛大登場，連江縣長王忠銘親臨現場，與教育部專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。