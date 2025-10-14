快訊

紙風車反毒戲劇登馬祖！ 564位師生笑中學拒毒、感動滿滿

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
由教育部指導、紙風車劇團主辦的「青少年反毒戲劇工程」今天在南竿梅石藝文中心盛大登場，小朋友與演出者開心互動。圖／連江縣政府提供
由教育部指導、紙風車劇團主辦的「青少年反毒戲劇工程」今天在南竿梅石藝文中心盛大登場，小朋友與演出者開心互動。圖／連江縣政府提供

由教育部指導、紙風車劇團主辦的「青少年反毒戲劇工程」，今天在南竿梅石藝文中心盛大登場，連江縣長王忠銘親臨現場，與教育部專委鄭文瑤、采盟文教基金會總經理周招霖、紙風車執行長張敏宜等人共同揭幕，全縣564位師生齊聚一堂，共同觀賞這場寓教於樂、意義深遠的反毒戲劇演出。

王忠銘致詞時表示，感謝教育部與紙風車劇團長年投入校園反毒教育，走遍全國校園，用戲劇的形式把教育融入娛樂，讓孩子們在歡笑與故事中學習思考並建立價值，這樣的活動，不只是演出，更是一場生命教育的洗禮，讓學子們能在短短一齣戲的時間裡，深刻體會毒品的危害，明白「遠離毒品」重要性。

本次演出包含「你平安我快樂」與「拯救浮士德」兩齣劇，劇團以誇張生動的肢體表演、創意舞台設計與深具寓意的劇情，引導學生思考毒品的誘惑與後果。從誤入歧途到重獲新生的轉折情節，讓觀眾在笑聲與淚水中體會拒毒的勇氣，學生們紛紛表示「這齣戲讓我們真正懂得如何對毒品說不」。

教育部專委鄭文瑤指出，毒品樣態不斷翻新，從傳統毒品到近年偽裝成「毒咖啡包」、「彩虹菸」、「喪屍菸」等新興形式，讓青少年更容易誤觸危險。「毒品防制是一場沒有硝煙的戰爭」，她呼籲社會各界提高警覺，攜手守護校園安全。

紙風車執行長張敏宜則表示，反毒戲劇工程自2012年啟動以來，巡演全台數百所學校、影響無數學子。劇團會持續更新劇本內容、擴充團隊，讓教育更貼近新時代校園實況，也盼更多企業與地方政府投入支持，「反毒行動必須與時間賽跑，才能守住孩子的純真」。

王忠銘也特別感謝采盟文教基金會的協助，讓偏鄉孩子有機會欣賞高品質教育劇場。他強調，縣府推動「無毒校園」與「社區防毒」政策不遺餘力，未來將持續與教育處、衛生局、警察局及民間團體合作，打造「無毒島嶼」的安全願景。

活動最後，師生報以熱烈掌聲，許多學生表示從劇中深刻體會毒品的破壞力，也學會如何幫助身邊的人遠離危險。王忠銘說，「孩子是馬祖的未來，讓反毒意識在心中萌芽，才能共築健康無毒的家園。」

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

由教育部指導、紙風車劇團主辦的「青少年反毒戲劇工程」今天在南竿梅石藝文中心盛大登場，與會貴賓上台合影。圖／連江縣政府提供
由教育部指導、紙風車劇團主辦的「青少年反毒戲劇工程」今天在南竿梅石藝文中心盛大登場，與會貴賓上台合影。圖／連江縣政府提供
由教育部指導、紙風車劇團主辦的「青少年反毒戲劇工程」今天在南竿梅石藝文中心盛大登場，連江縣長王忠銘（中）也應邀上台跟演出者互動。圖／連江縣政府提供
由教育部指導、紙風車劇團主辦的「青少年反毒戲劇工程」今天在南竿梅石藝文中心盛大登場，連江縣長王忠銘（中）也應邀上台跟演出者互動。圖／連江縣政府提供
由教育部指導、紙風車劇團主辦的「青少年反毒戲劇工程」今天在南竿梅石藝文中心盛大登場，與會貴賓合影。圖／連江縣政府提供
由教育部指導、紙風車劇團主辦的「青少年反毒戲劇工程」今天在南竿梅石藝文中心盛大登場，與會貴賓合影。圖／連江縣政府提供
由教育部指導、紙風車劇團主辦的「青少年反毒戲劇工程」今天在南竿梅石藝文中心盛大登場，連江縣長王忠銘上台致詞也強調，縣府推動「無毒校園」與「社區防毒」政策不遺餘力，未來將持續與教育處、衛生局、警察局及民間團體合作，打造「無毒島嶼」的安全願景。圖／連江縣政府提供
由教育部指導、紙風車劇團主辦的「青少年反毒戲劇工程」今天在南竿梅石藝文中心盛大登場，連江縣長王忠銘上台致詞也強調，縣府推動「無毒校園」與「社區防毒」政策不遺餘力，未來將持續與教育處、衛生局、警察局及民間團體合作，打造「無毒島嶼」的安全願景。圖／連江縣政府提供

