快訊

MLB／大谷翔平打擊低潮仍閃他有原因 釀酒人教頭：1分都不想掉

行李塞滿台灣砂糖爆紅 日本蘋果糖老闆糗曝：現在才知道白粉意思

韓國瑜許可鳳山水庫光電板 陳菁徽：招標陳菊、啟用陳其邁

全球青年趨勢論壇開放報名 聚焦永續、綠色經濟

中央社／ 台北14日電

教育部青年發展署將於明年1月3日至4日舉辦「全球青年趨勢論壇」，即日起開放線上報名，議題聚焦「青年永續行動」與「綠色經濟暨綠領人才」，盼激發青年實踐永續的行動力。

教育部青年發展署今天發布新聞稿指出，全球青年趨勢論壇自2013年舉辦至今，已成為國際青年交流的重要平台，每年吸引逾20國青年代表與國際講者參與；透過主題論壇、分組討論與跨國對話，啟發青年面對全球挑戰的新視角與實踐方案。

2026全球青年趨勢論壇將於明年1月3日至4日在台北格萊天漾大飯店登場，採線上報名方式，即日起至11月14日下午5時受理報名（http://iyouth.youthhub.tw），18至35歲且具備英語溝通能力的台灣青年，或在台就讀的國際學生皆可參加。

青年署表示，此次論壇以「永續新動力：青年×綠領×行動」為主題，聚焦「青年永續行動」與「綠色經濟暨綠領人才」兩大議題；並將融合實境任務概念，讓來自不同國家的青年組成團隊，透過情境模擬與挑戰任務，共同體驗跨文化協作的過程，嘗試提出創新解方。

另外，論壇也將邀請國際青年行動者與產業領袖與會，分享在永續行動與綠色經濟領域的前瞻觀點，啟發青年從不同角度思考未來；希望透過更多交流與互動體驗設計，讓與會青年拓展跨國人脈與職涯發展方向，激發青年在永續行動上的創意與實踐力。

延伸閱讀

課審會委員審查會拖過半年 教育部：新增名單已報行政院

苗縣高中雙聯學制暑期赴美加學習 鍾東錦盼教育部能多給補助經費

教長鄭英耀赴花蓮關心兩校災後重建 產學攜手重建光復商工實習工廠

神秘嘉賓現身！教育部辦大專女培交流 蔡英文勉學子要有「被討厭的勇氣」

相關新聞

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

基隆港口入口處「和平島B考古遺址」文化部指定為第13處國定考古遺址

文化部昨日召開「第十屆考古遺址審議會」114年度第4次會議，出席委員全數同意指定「基隆市和平島B考古遺址」提升為國定考古...

偏遠國中小教師無合格教師證比例偏高 資源匱乏也出現在教師身上

新竹縣近三學年度偏遠地區國中小代理教師擔任導師比率，仍高於非偏遠地區，且無合格教師證比例偏高，國中達一成三、國小超過二成...

竹縣偏鄉代理教師逾2成無證 教育局鼓勵進修、逐年補足

新竹縣偏遠地區學校占全縣三成一，審計室調查，偏遠學校無合格教師證的代理教師比例偏高，國小近年已逾2成且逐年上升，其中原鄉...

畢業證書不該用車禍來換！警方強化大學交安宣導培訓種子教官

國立屏東科技大學10月1、11日分別發生新生騎機車自摔死亡車禍，突顯大學生交通安全教育待加強，屏東縣警局交通隊10月9日...

紙風車反毒戲劇登馬祖！ 564位師生笑中學拒毒、感動滿滿

由教育部指導、紙風車劇團主辦的「青少年反毒戲劇工程」，今天在南竿梅石藝文中心盛大登場，連江縣長王忠銘親臨現場，與教育部專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。