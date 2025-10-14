全球青年趨勢論壇開放報名 聚焦永續、綠色經濟

教育部青年發展署將於明年1月3日至4日舉辦「全球青年趨勢論壇」，即日起開放線上報名，議題聚焦「青年永續行動」與「綠色經濟暨綠領人才」，盼激發青年實踐永續的行動力。

教育部青年發展署今天發布新聞稿指出，全球青年趨勢論壇自2013年舉辦至今，已成為國際青年交流的重要平台，每年吸引逾20國青年代表與國際講者參與；透過主題論壇、分組討論與跨國對話，啟發青年面對全球挑戰的新視角與實踐方案。

2026全球青年趨勢論壇將於明年1月3日至4日在台北格萊天漾大飯店登場，採線上報名方式，即日起至11月14日下午5時受理報名（http://iyouth.youthhub.tw），18至35歲且具備英語溝通能力的台灣青年，或在台就讀的國際學生皆可參加。

青年署表示，此次論壇以「永續新動力：青年×綠領×行動」為主題，聚焦「青年永續行動」與「綠色經濟暨綠領人才」兩大議題；並將融合實境任務概念，讓來自不同國家的青年組成團隊，透過情境模擬與挑戰任務，共同體驗跨文化協作的過程，嘗試提出創新解方。

另外，論壇也將邀請國際青年行動者與產業領袖與會，分享在永續行動與綠色經濟領域的前瞻觀點，啟發青年從不同角度思考未來；希望透過更多交流與互動體驗設計，讓與會青年拓展跨國人脈與職涯發展方向，激發青年在永續行動上的創意與實踐力。

