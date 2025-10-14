課審會委員審查會拖過半年 教育部：新增名單已報行政院

教育部長鄭英耀去年上任時即預告108課綱將「微調」，但學校課程審議會已有部分委員任期屆滿，需由委員審查會在教育部提出、行政院同意的名單中選出新任委員。然而，審查會委員在7月會議中抗議名單經過「篩選」且人數過少，教育部雖同意增加，至今2個月卻既無名單也無開會日期，整場會議已拖過半年。教育部則表示，新增提名名單10月中報請行政院後才會再著手召開。

今年3月底課審會委員審查會名單塵埃落定，但直到7月31日才召開第一次會議，據了解，會議中審查委員要求提供更多人選，隨後8月下旬教育部再寄出表單詢問委員可開會時間，迄今再無消息。

現有18名課審會非政府代表任期屆滿待改選，委員審查會由藍綠白3黨推舉15人組成，但台北市學校教育產業工會理事長李惠蘭說，上次委員審查會僅提名29名委員，部分人才會要求至少給出3倍人選名單。李惠蘭表示，課綱微調需要AI人才及真正了解課程的專家學者，但翻開上次會議中經過「篩選」、「過濾」的名單，除了缺少AI人才，各團體代表也不夠多元，希望課審會委員能代表教育界的多元聲音，而非滿足政治目的。

課綱按慣例10年一修，全教總理事長侯俊良說，現在的關鍵就是課綱到底是否要修，要修改的話幅度又是大或小。就算只是要微調，凡是有修改都要經過課審會大會及分組討論，若大會委員尚未確定，就可能影響到課綱進度。

教育部表示，7月底會議後，已請行政院就增加提名「國民小學、國民中學、普通型與單科型高級中等學校及技術型與綜合型高級中等學校等教育階段課程、教學或評量之專家學者」、「教師組織」、「校長組織」、「家長組織」及「教育組織」候選人名單，至本次預計聘任審議大會委員人數的3倍。

至於何時召開委員審查會，教育部說，本次增加提名的候選人名單預計於10月中旬報請行政院同意增加候選人名單，俟行政院函復同意候選人名單後，儘速召開課審會委員審查會。

教育部表示，將持續蒐集各界建議，並在108課綱基礎上納入AI、資訊教育等議題，協助教師與時俱進，並提供學生更安全且貼近需求的學習環境。

