快訊

朝野有共識了！普發現金周五拚三讀 11月中發放

高鐵「寧靜車廂」爭議致5種下場 律師：仇孩氛圍加快少子化

前樂天啦啦隊張語芯爆「父女戀」 60歲男友送房承諾跳票

聽新聞
0:00 / 0:00

豐中霸凌案和解撤罰 教局：不符社會公義將懲處校長

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
人本基金會與民進黨台中市議會黨團今天召開記者會，要求教育局針對豐原高中學生案查明真相。圖／台中市民進黨黨團提供
人本基金會與民進黨台中市議會黨團今天召開記者會，要求教育局針對豐原高中學生案查明真相。圖／台中市民進黨黨團提供

台中市豐原高中2023年2月間爆發教職人員疑涉霸凌學生導致輕生案件，事後學校依教評會與人評會決議，懲處多名教職員，其中學務主任遭停聘一年，主任教官遭撤職並禁派一年，學務創新人力則記過一次。不料，該名學務創新人力後來提起訴訟，最終與校方達成和解，校方撤銷記過處分，引發人本教育基金會與民進黨市議會黨團今批評「背離社會期待」。

人本基金會指出，此案原本因社會高度關注，相關人員才得以受到懲處，如今學校卻與涉案人員和解並塗銷懲處紀錄，等同否定當初社會追求的教育正義。

教育局長蔣偉民回應，當事人確實存在不當管教行為，但法院判決指出學校引用法令錯誤，應依正確法規重行處理，而非以和解方式結案。蔣偉民強調，此舉不符社會正義與外界期待，教育局將追究校長與行政人員責任，並規定未來凡涉訴訟案件若欲進行和解，須事前報請教育局審查。

豐原高中則說明，該名黃姓學務創新人力為約聘僱人員，當時依「台中市政府及所屬機關學校約聘僱人員考核要點」誤比照《公務人員考績法》記過一次，經市府訴願程序後被判定為「非行政處分」，黃員遂再向台中高等行政法院提訴。法院認定校方懲處程序違法，並於2024年9月提議雙方調解。最終雙方同意撤銷記過，且不另行採取其他懲處措施。校方依調解筆錄內容，於2024年11月6日正式撤銷原懲處令。

人本基金會批評，此舉形同「洗白」不當管教紀錄，要求市府徹查整起和解過程，釐清校方是否違背教育專業倫理與社會公義。

人本基金會與民進黨台中市議會黨團今召開記者會，要求教育局針對豐原高中學生案查明真相。記者陳敬丰／攝影
人本基金會與民進黨台中市議會黨團今召開記者會，要求教育局針對豐原高中學生案查明真相。記者陳敬丰／攝影

教育局 新人 人力

延伸閱讀

竹縣偏鄉代理教師逾2成無證 教育局鼓勵進修、逐年補足

大甲國小禮堂老舊地板裂損 爭取重建預計118年2月完工啟用

食安事件無力稽查 立委要求擴編人力

校園裡的精緻教學… 創造孩子的光芒 南市教育局這麼做

相關新聞

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

偏遠國中小教師無合格教師證比例偏高 資源匱乏也出現在教師身上

新竹縣近三學年度偏遠地區國中小代理教師擔任導師比率，仍高於非偏遠地區，且無合格教師證比例偏高，國中達一成三、國小超過二成...

竹縣偏鄉代理教師逾2成無證 教育局鼓勵進修、逐年補足

新竹縣偏遠地區學校占全縣三成一，審計室調查，偏遠學校無合格教師證的代理教師比例偏高，國小近年已逾2成且逐年上升，其中原鄉...

豐中霸凌案和解撤罰 教局：不符社會公義將懲處校長

台中市豐原高中2023年2月間爆發教職人員疑涉霸凌學生導致輕生案件，事後學校依教評會與人評會決議，懲處多名教職員，其中學...

新北推校園行人安全 議員促檢討減速丘、路口預告與照明安全

新北市推動近期推動「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，新北市議員顏蔚慈今天在議會質詢指出，市府規畫行人友善區務必整體思考...

苗縣高中雙聯學制暑期赴美加學習 鍾東錦盼教育部能多給補助經費

苗栗縣政府推動高中雙聯學制，每學年補助8萬元的學費，讓學子不用出國即享用國外教育資源，今天特辦理高中雙聯學制至美加暑期實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。