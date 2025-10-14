豐中霸凌案和解撤罰 教局：不符社會公義將懲處校長
台中市豐原高中2023年2月間爆發教職人員疑涉霸凌學生導致輕生案件，事後學校依教評會與人評會決議，懲處多名教職員，其中學務主任遭停聘一年，主任教官遭撤職並禁派一年，學務創新人力則記過一次。不料，該名學務創新人力後來提起訴訟，最終與校方達成和解，校方撤銷記過處分，引發人本教育基金會與民進黨市議會黨團今批評「背離社會期待」。
人本基金會指出，此案原本因社會高度關注，相關人員才得以受到懲處，如今學校卻與涉案人員和解並塗銷懲處紀錄，等同否定當初社會追求的教育正義。
教育局長蔣偉民回應，當事人確實存在不當管教行為，但法院判決指出學校引用法令錯誤，應依正確法規重行處理，而非以和解方式結案。蔣偉民強調，此舉不符社會正義與外界期待，教育局將追究校長與行政人員責任，並規定未來凡涉訴訟案件若欲進行和解，須事前報請教育局審查。
豐原高中則說明，該名黃姓學務創新人力為約聘僱人員，當時依「台中市政府及所屬機關學校約聘僱人員考核要點」誤比照《公務人員考績法》記過一次，經市府訴願程序後被判定為「非行政處分」，黃員遂再向台中高等行政法院提訴。法院認定校方懲處程序違法，並於2024年9月提議雙方調解。最終雙方同意撤銷記過，且不另行採取其他懲處措施。校方依調解筆錄內容，於2024年11月6日正式撤銷原懲處令。
人本基金會批評，此舉形同「洗白」不當管教紀錄，要求市府徹查整起和解過程，釐清校方是否違背教育專業倫理與社會公義。
