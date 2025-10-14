快訊

竹縣偏鄉代理教師逾2成無證 教育局鼓勵進修、逐年補足

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣偏遠地區學校占全縣三成一，審計室調查，偏遠學校無合格教師證的代理教師比例偏高，國小近年已逾2成且逐年上升。記者黃羿馨／攝影
新竹縣偏遠地區學校占全縣三成一，審計室調查，偏遠學校無合格教師證的代理教師比例偏高，國小近年已逾2成且逐年上升，其中原鄉代理教師雖具地方通行語專長，卻無人持教師證。教育局表示，將逐年補足教師缺額，另鼓勵代理教師進修取得教師資格。

新竹縣審計室指出，新竹縣共有117所公立高級中等以下學校，其中偏遠地區學校達37所，占全縣三成一。在教師資格部分，偏遠地區國小代理教師無合格教師證比率從110學年度的21.23%升至112學年度的23.24%，國中則介於13.7%至16.25%。其中尖石鄉與五峰鄉代理教師雖具地方通行語專長，卻無一人持教師證，顯現出原鄉師資落差。

審計室另指出，近3學年度（110至112學年度）偏遠地區國小代理教師擔任導師比率分別為39.5%、33.3%與31.2%，國中則介於29.5%至31.3%，均高於非偏遠地區的國小19.5%、國中4.5%。

審計室表示，偏鄉教師多屬一年一聘的代理性質，穩定性不足，導致學生面臨導師頻繁更換的困境，影響學生學習穩定與受教權益。建議教育局檢討是否可建立正式教師輪替導師制度，減輕代理教師行政負擔，同時研議協助無合格教師證的代理教師進修取證，以兼顧學生學習權與在地文化傳承。

新竹縣教育局表示，將請有代理教師擔任導師職務情形之學校落實導師輪替機制，另逐年以教師甄選、縣內外介聘及鼓勵偏遠地區學校申請培育公費生方式，以增加學校正式教師人數，進而減少代理教師兼任導師職務情形。

教育局說明，將於114學年度推動精進教師教學專業與課程品質計畫，辦理無證代理代課教師專業增能研習，另教育部亦正積極規畫於偏遠地區開設學士後教育學分班，並彈性採取實體及遠距教學模式並行，提升偏遠地區教師進修之便利性與可行性。

教育局強調，將逐年補實偏遠地區學校教師缺額，另將配合教育部規畫請偏遠地區學校鼓勵符合資格之代理教師積極進修，以取得教師資格。

新竹縣偏遠學校無合格教師證的代理教師比例偏高，國小近年已逾2成且逐年上升。圖／取自新竹縣審計室資料
新竹縣審計室指出，新竹縣共有117所公立高級中等以下學校，其中偏遠地區學校達37所，占全縣三成一。圖／取自新竹縣審計室資料
審計室另指出，新竹縣近3學年度偏遠地區國小代理教師擔任導師比率偏高。圖／取自新竹縣審計室資料
新竹縣教育局表示，將逐年補實偏遠地區學校教師缺額，另將配合教育部規畫請偏遠地區學校鼓勵符合資格之代理教師積極進修，以取得教師資格。示意圖／新竹縣政府提供
代理教師 教育局 新竹

