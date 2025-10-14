胡志明台校學習環境多元開放 延續台灣認同與文化

越南胡志明市台灣學校課程師資與台灣同步、學風自由多元，扮演延續海外台灣人認同的要角。這座文化堡壘有如上千位師生的另一個家，讓海外台二代得以熟悉台灣，透過課程設計，傳遞文化與社會互助的台灣精神與生命力。

漫步學校走廊，老師以電子互動白板帶著孩童一筆一畫書寫國字，或是帶學生用電子儀器親自動手實驗，又或是體育老師在操場上教導同學擲標槍。眼耳所及，彷彿身處台灣一所充滿活力的普通學校。

學校位於越南胡志明市，是教育部4座海外台灣學校之一。配合南向政策，胡志明市台灣學校（胡台校）成立於1997年，照顧在越南打拼的台商，協助子女未來與台灣教育體系無縫銜接。

● 採108課綱 打造越南當地台灣文化樞紐

胡台校是越南政府核准的領事轄下學校，採108課綱12年一貫教育，教材與教學模式與台灣完全相同。學生逾8成為中華民國籍，其餘則來自馬來西亞、中國、美國、澳洲等。

胡台校為政府與商界合作開設、從幼兒園到高中的完全學校，共51班，約1300多位學生，其中一半以上孩童父母為台越夫妻。

教師兼人事室主任黃振華告訴中央社，6至7成的畢業生會回台灣升學，教師也常在課堂中分享台灣時事，讓學生未來能快速融入台灣社會。

學校也鼓勵學生接觸台灣傳統技藝，包括在課後活動練習扯鈴、童玩、三太子、舞龍舞獅，「相比於台灣更重視升學或課後補習，我們學生接觸是更多元的」。

日前胡台校舉辦雙十國慶，數百名台商參與，展現出台僑對於國家的認同與團結，也讓學校成為南越台商的文化角落。

黃振華指出，「（學校）也是一個很重要的樞紐、連結點，台商因行業不同，彼此不認識，卻因學校有更多連結」。

● 延續海外學子認同感 傳達台灣生命力與精神

公民課老師馬仲民為中壢高中商借教師，他告訴記者，胡台校這樣的存在，在延續海外台灣人認同感上扮演重要角色。

他會在課堂中連結台灣時事，也才剛和同學分享「鏟子超人」代表台灣可貴的公民行動能量與韌性，「我需要在海外台校，把這樣的生命力傳遞到這裡」。

除了讓學生有認同感，也透過上課傳達「母國的社會包容性以及社會互助的台灣精神」。

馬仲民說，「台灣在海外有這樣一所學校，能培育擁有台灣認同的學生」。學生背景多元，「促進彼此了解，是很難得的經驗，讓學校推廣多元性的同時，也保有台灣認同與文化」。

深耕越南20餘年的張明傑有2位小朋友就讀於此，他會在家中創造中文環境，讓孩子接近台灣脈動，寒暑假也會返台，和家鄉緊密連結。「台灣認同一定要，這是我們的國家，他還是台灣人」。

張明傑認為，胡台校「代表另一個家，讓他們可以去學習這個文化，跟同樣背景的人在一起。若我今天到其他國家，他們在那裡會只有自己一個人，無法了解自己的文化、鄉土民情」。

● 培養跨文化心胸 既包容多元又堅定自我

學校是台灣在越南的文化堡壘，卻也不和主流社會脫節，除台灣課綱外，胡台校也特別設計了「西貢時光機」課程，教授越南歷史、文化及與台越交流。

黃振華說，「利用課程讓台灣的小孩能認同越南文化，認識、認同、喜歡、接受不同文化間的交匯，並不是哪邊文化比較好，而是各有各存在的道理。對學童而言，吸收得越多，他的適應性與發展、認知都會更寬廣」。

家長張明傑表示，「海外生活讓孩子接觸到多元文化，但台灣文化更是他們重要的部分，這種認同不是封閉的，而是讓孩子在跨文化環境中既能包容多元，又能堅定自我」。

9年級學生徐孜昀的父母皆為台灣人，從1年級就讀胡台校，目標是回台灣念大學。她告訴記者在胡台校很開心，「因為有很多不同國家的朋友，老師也教了很多不同國家的東西」。

她說，雖然在越南，但親友都是台灣人，「網路也很發達，可以清楚知道台灣的事，不會覺得很遙遠」。

中班就進校的11年級生楊凝是投票選出的學生會主席，父親為馬來西亞華裔，希望楊凝在華語環境中成長，因此選擇台灣學校。

她表示在這裡上課很開心，「這裡的人都很熱情，老師也很熱情、有人情味。我最喜歡這裡大家的感情，我們從幼稚園一起成長到高中，關係很好，不會因小事吵架，大家都很團結」。

楊凝告訴中央社，從小受台灣教育，已習慣台灣的文化與思想，最喜歡台灣人情味和會叫她「漂亮妹妹」的早餐店，盼未來到台灣生活。

● 學生人數不斷增加 海外台校面臨資源挑戰

儘管胡台校營造沉浸式台灣學習環境，但學生擁有的資源與國內不同。馬仲民坦言，學生僅能依賴線上圖書資源，但申辦手續易卡關，較難進行自主研究。

另外，他也盼教育部能提供更多經費和管道，讓學校邀請大學老師或專業人士開設講座或微課程，不僅能給學生更深入、多元的資訊，也能帶來新刺激。

作為教育部4所海外台灣學校中唯一學生人數不斷增加的學校，胡台校面臨教室不夠、師資不足的窘境。經各界努力，新校舍日前動土，預計明年落成；目前也正積極找管道聘請更多教師，好讓台灣在南越的文化堡壘繼續茁壯。

