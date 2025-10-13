少子化影響、文化大學勞工系傳廢系 校方回應：研議中

快訊

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
文化大學傳出已經告知勞動及人力資源系將被廢系。（本報資料照片）
文化大學的勞動及人力資源系（原勞工關係系）舉辦成立60週年的慶祝餐會前夕，前勞動部長潘世偉指出，學校已告知該系將被廢系，理由是招生人數不足。對此，潘世偉批評政府及學校缺乏政策思維，勞動議題在台灣不受重視，導致企業難與國際接軌，呼籲政府加緊研究人力資源培育制度。文化大學則表示，此案尚未做成最後決議。

潘世偉今日在臉書發文指出，上周傳出文化大學已經告知勞動及人力資源系將被廢系，所有的老師將被發配到至少3個學院。而學校認為少子化後招生人數不足，在教育部的政策下，這是不得不做的斷腕之舉。

潘世偉批評，政府與學校只從錢的角度看勞工系招生問題，根本缺乏政策思維。他舉例，私立的康乃爾大學中，竟有一所公立的勞工關係學院，原因在於政府認為有些學院科系的設立不是為了讓學生畢業後去賺錢，而是培養使人們生活更美好、減少利益衝突的人才，所以由州議會立法設立這些學院，並補助一半經費，讓這些公立學院可以聘請最好的老師。

潘世偉感慨，勞動議題在台灣一向不被重視，低薪、長工時的問題，讓企業難以與國際接軌。這個社會在勞動與人力資源課題上存在系統性的缺失與專業的不足，就連「護國神山」在海外投資設廠都能碰到勞工問題，台灣許多投資海外的企業也常遭到品牌與國際人權組織的問責。

潘世偉認為，文大校方應回頭檢視相關科系成立或裁撤的社會基礎，而真正的關鍵還是在教育部，應正式立案研究，了解在勞動與人力資源專業上，我們國家需要採取什麼對策建立人力資源培育的制度。

對此，文化大學表示，該系已持續數年努力招生及轉型，然仍未能迎合社會需求。目前尚在研議中，尚未做成最後決議。

