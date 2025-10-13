新北推校園行人安全 議員促檢討減速丘、路口預告與照明安全

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員顏蔚慈呼籲市府檢討減速丘、路口預告與照明安全設計。圖／顏蔚慈提供
新北市議員顏蔚慈呼籲市府檢討減速丘、路口預告與照明安全設計。圖／顏蔚慈提供

新北市推動近期推動「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，新北市議員顏蔚慈今天在議會質詢指出，市府規畫行人友善區務必整體思考，全面檢討現行減速丘設計，一併改善路口照明與預告號誌，才能真正落實行人友善。交通局長鍾鳴時、工務局長馮兆麟允諾檢討。

顏蔚慈說，台灣機車族眾多，傳統減速丘雖能迫使駕駛放慢速度，但行經常有噪音，且每逢下雨就容易打滑，桃園市近年推動「組合式塑膠減速丘」，實際上路一週就出現三至四起摔車意外，被民眾批評成了「路障」。

相較之下，台北市採用「柏油瀝青」減速丘，將路面與減速丘一體成型，整體坡度平順、摩擦係數穩定，且地面標示完善。她要求新北市府在符合道路實況與工程法規前提下，改善減速丘設計，減少噪音干擾並提升安全性。

顏蔚慈指出，目前新北全市共有三萬多處路口，其中高達八成為無號誌路口，交通局應優先在學校周邊與無號誌路口增設「路口預告號誌」與「行人警示標誌」，讓駕駛提前察覺並主動減速。

顏蔚慈也提醒，交通部今年推動的「道安三支箭」計畫明確要求強化行穿線照明。新北過去設置LED行穿線，警示效果仍屬杯水車薪。要求交通局全面調整行人路口照明，採用黃光與白光的視覺對比讓駕駛更早察覺路口情況、提前減速避讓。

交通局長鍾鳴時指出，目前相關減速丘沒有限制只能使用什麼形式，大部分都是希望跟道路本體結構結合在一起，還要看環境適合哪一種組合，允諾檢討相關

工務局長馮兆麟指出，柏油瀝青減速丘可能有排水溝維護問題，不過可以都可以來研議討論。

行人

