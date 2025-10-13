新北推校園行人安全 議員促檢討減速丘、路口預告與照明安全
新北市推動近期推動「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，新北市議員顏蔚慈今天在議會質詢指出，市府規畫行人友善區務必整體思考，全面檢討現行減速丘設計，一併改善路口照明與預告號誌，才能真正落實行人友善。交通局長鍾鳴時、工務局長馮兆麟允諾檢討。
顏蔚慈說，台灣機車族眾多，傳統減速丘雖能迫使駕駛放慢速度，但行經常有噪音，且每逢下雨就容易打滑，桃園市近年推動「組合式塑膠減速丘」，實際上路一週就出現三至四起摔車意外，被民眾批評成了「路障」。
相較之下，台北市採用「柏油瀝青」減速丘，將路面與減速丘一體成型，整體坡度平順、摩擦係數穩定，且地面標示完善。她要求新北市府在符合道路實況與工程法規前提下，改善減速丘設計，減少噪音干擾並提升安全性。
顏蔚慈指出，目前新北全市共有三萬多處路口，其中高達八成為無號誌路口，交通局應優先在學校周邊與無號誌路口增設「路口預告號誌」與「行人警示標誌」，讓駕駛提前察覺並主動減速。
顏蔚慈也提醒，交通部今年推動的「道安三支箭」計畫明確要求強化行穿線照明。新北過去設置LED行穿線，警示效果仍屬杯水車薪。要求交通局全面調整行人路口照明，採用黃光與白光的視覺對比讓駕駛更早察覺路口情況、提前減速避讓。
交通局長鍾鳴時指出，目前相關減速丘沒有限制只能使用什麼形式，大部分都是希望跟道路本體結構結合在一起，還要看環境適合哪一種組合，允諾檢討相關
工務局長馮兆麟指出，柏油瀝青減速丘可能有排水溝維護問題，不過可以都可以來研議討論。
▪高中畢業少女考上死亡之組！怪物考生靠一招申論題逼近滿分
▪起床先刷50考古題與善用小確幸 3寶媽邊帶娃邊備考成唯一上榜者
▪各校暗語曝！她出題不說校名猜大學 屏大生哭：我們沒賣醬油
▪學生奔花蓮光復救災 台東大學教授「1舉動」網讚：為人師表
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言