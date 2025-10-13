議員指歐洲學校外現納粹旗 北市警局：協助排除

快訊

中央社／ 台北13日電

台北市議員張斯綱今天質詢表示，有2人長期手持納粹旗幟出沒台北歐洲學校門口外，市府應訂規則或現場勸導；台北市警察局長李西河說，對此爭議事件，警方會協助排除。

台北市長蔣萬安下午列席北市議會進行施政報告與質詢。國民黨市議員張斯綱提到，近日收到民眾陳情，稱台北歐洲學校門口長期有2人手持納粹旗幟，並和師生交談，引起許多外籍學生和家長不舒服，屢次報警都毫無辦法。

張斯綱詢問，類似這種高度國際性政治意涵的旗幟或符號，是否能訂定相關法規，使其遠離校園之外；因此事已出現一段時間，且學校無公權力也不知如何處理，台北市政府應訂定相關規則或進行現場勸導。

李西河答詢表示，類似這種爭議事件，警方都會協助排除。

台北市教育局長湯志民說，若對學生有安全疑慮，學校單位當然會出面制止，也會請警察局給予協助，校園環境不希望有太多閒雜人等干擾。

新北推校園行人安全 議員促檢討減速丘、路口預告與照明安全

新北市推動近期推動「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，新北市議員顏蔚慈今天在議會質詢指出，市府規畫行人友善區務必整體思考...

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

中央大學管理學院長遭控濫權 教育部長回應了

中央大學管理學院院長葉錦徽遭爆疑未利益迴避聘妻兼任教職、挪用公款出國及對職員辱罵帶有性別歧視言論等，校方今證實接獲相關申...

教長鄭英耀赴花蓮關心兩校災後重建 產學攜手重建光復商工實習工廠

教育部長鄭英耀今日前往花蓮縣光復鄉，關心光復國中與國立光復商工校舍復原進度與師生上課狀況。教育部表示，災後第一時間即核給...

花蓮光復國中災後損失近億元 教育部長允諾加速重建撥款

花蓮堰塞湖洪災，光復鄉損失慘重。教育部長鄭英耀今天到學校視察，表示上月25日他前往花蓮光復國中視察時，校園內淤泥深達1....

陪寫作業不爆怒 專家傳授陪讀心法成親子共修時光

孩子在課輔班、安親班明明寫了幾個小時功課，怎麼回家還有一堆沒寫完？陪讀成了許多父母的「第二戰場」。專家提醒，3小時寫不完功課要探究背後的訊號，適度陪伴可讓孩子學會對錯誤不怕，對困難不逃，但陪讀過頭恐讓孩子學會依賴，多位專家分享陪讀心法，例如設定「陪讀鬧鐘」。

