議員指歐洲學校外現納粹旗 北市警局：協助排除
台北市議員張斯綱今天質詢表示，有2人長期手持納粹旗幟出沒台北歐洲學校門口外，市府應訂規則或現場勸導；台北市警察局長李西河說，對此爭議事件，警方會協助排除。
台北市長蔣萬安下午列席北市議會進行施政報告與質詢。國民黨市議員張斯綱提到，近日收到民眾陳情，稱台北歐洲學校門口長期有2人手持納粹旗幟，並和師生交談，引起許多外籍學生和家長不舒服，屢次報警都毫無辦法。
張斯綱詢問，類似這種高度國際性政治意涵的旗幟或符號，是否能訂定相關法規，使其遠離校園之外；因此事已出現一段時間，且學校無公權力也不知如何處理，台北市政府應訂定相關規則或進行現場勸導。
李西河答詢表示，類似這種爭議事件，警方都會協助排除。
台北市教育局長湯志民說，若對學生有安全疑慮，學校單位當然會出面制止，也會請警察局給予協助，校園環境不希望有太多閒雜人等干擾。
