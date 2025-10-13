八里教養院與酒店合作 院生陶藝創作登餐桌

快訊

中央社／ 新北13日電

八里愛心教養院與將捷金鬱金香酒店今天在新北市長侯友宜見證下，跨界合作，身心障礙院生陶藝創作筷架與味碟將愛心上桌。

雙方在新北市政府社會局舉辦的記者會宣布合作，以淡水在地人文餐飲「馬偕宴」為靈感，共推「馬偕宴2.0--尊享樂活套餐」，餐桌上搭配陶藝筷架與味碟，都由院生獨一無二創作。

侯友宜表示，這些陶藝品出自重度與極重度身障院生之手，院生們以毅力與創意突破身體限制，捏塑出香菇、海芋、鬱金香與蝴蝶等造型，讓障礙不再是阻礙，一件件作品展現堅毅不拔。

酒店總經理紀維綺表示，首次看到院生作品時，內心充滿感動與正能量，深深感到藝術不應只停留在展覽，更應走入生活，決定將院生作品帶上餐桌。預訂「尊享樂活套餐」民眾可獲院生手寫卡片，限量500份。

