苗縣高中雙聯學制暑期赴美加學習 鍾東錦盼教育部能多給補助經費
苗栗縣政府推動高中雙聯學制，每學年補助8萬元的學費，讓學子不用出國即享用國外教育資源，今天特辦理高中雙聯學制至美加暑期實體課程成果發表，縣長鍾東錦肯定學子表現，並在會中向中央喊話，盼教育部能多給予經費補助，讓更多學生能夠進行雙聯制學習，甚至能實地到國外學習、參訪交流。
教育處長葉芯慧表示，自111年學年度開辦高中雙聯學制，學子平時利用課後時間進行線上課程，暑假實則能到美國、加拿大與當地學生進行為期一個月的實體課程；今年共有13名學生獲得這項補助至美國及加拿大上課，大同高中學子到加拿到安大略省、建台高中則前往美國緬因州，依照各國正式學制安排，每周一到五早上9點到下午3點皆為學科課程，周末則安排體驗當地生活。
縣府今天舉辦高中雙聯學制至美加暑期實體課程成果分享，縣長鍾東錦及多位議員到場見證孩子學習成果。會中，大同高中游品恩、三義高中牛淳箴、建台高中林加恩、邱鉦允、陳彥緯、張博鈞等人也分享在國外學習的心得及所見所聞，並特別致贈卡片給縣長鍾東錦，感謝縣長的支持讓他們拓展視野，清楚奠定學習目標有了更大的學習動力。
鍾東錦表示，如果將英文學好，其實課業壓力就會減輕很多，透過高中雙聯制不僅能讓學生們提早到國外去見識、交新朋友、體驗生活，同時還能拿到國外的畢業證書，是一件非常棒的事，也要鼓勵大同、建台高中將雙聯制做更好的發揮。
他並強調，未來將配合中央政策，研擬許多與日本、美國、加拿大地區的學校、城市交流計畫，因此希望教育部能多給予經費補助，讓更多學生能夠進行雙聯制學習，縣府也會想辦法編列預算讓更多學生能夠享有國外教育資源，甚至能實地到國外學習、參訪交流。
