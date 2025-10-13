教長鄭英耀赴花蓮關心兩校災後重建 產學攜手重建光復商工實習工廠
教育部長鄭英耀今日前往花蓮縣光復鄉，關心光復國中與國立光復商工校舍復原進度與師生上課狀況。教育部表示，災後第一時間即核給縣府及光復國中、光復商工各500萬補助，同時指示教育部各單位啟動各項支援措施。其中，光復商工實習工廠受損嚴重，各界更捐贈超過240萬元車輛機具，協助工廠儘速重建。
鄭英耀表示，國立光復商工自10月7日起採「教師在校、學生線上教學」模式，並於今日正式恢復實體上課。教育部在災後即與國軍、經濟部、台電及台水等單位協調合作，協助校園搶修供水與供電設施，並透過中央災害應變中心前進協調所整合地方政府及民間力量，加速清理校園環境，在光復國中與光復商工全體教職員工的投入下，校園環境已大致恢復安全，讓學生能夠安心回校學習。
鄭英耀表示，為協助光復商工圖書館地下室清淤工程及部分教學設備採購，國教署於10月9日再核撥1000萬元經費，協助學校啟動工程規劃設計委託及部分教學設備採購事宜。此外，光復商工汽車科實習工廠在此次災害中受損嚴重，教育部已結合大學、技高及業界專業團隊，共同協助重建，目前已獲得各界超過240萬元的車輛與機具捐贈，協助汽車科實習工廠儘速重建。
鄭英耀特別感謝台師大教授鄭慶民、張俊興、彰師大教授廖興國以及嘉義高工、花蓮高工組成的專業團隊，協助重新設計實習工廠動線與設備規劃；另外，裕隆日產汽車、億道實業、銓崴工具、金芝設備、極緻電機、寶工實業、好利貿易、重威企業、銘倫精機等企業陸續捐贈設備，產學力量攜手協助光復商工重建實習工廠，令人十分感動。鄭英耀亦提到，慈濟大學與東華大學在災後即時盤點校舍與場地資源，借用教學、運動場域與教室空間，協助學校順利復課。
鄭英耀表示，教育部將持續與地方政府及各界夥伴合作，而國教署長彭富源及同仁目前也持續在花蓮現場協調，隨時掌握學校復原需求，結合中央、地方及各界力量，共同協助受災學校恢復教學環境。
▪高中畢業少女考上死亡之組！怪物考生靠一招申論題逼近滿分
▪起床先刷50考古題與善用小確幸 3寶媽邊帶娃邊備考成唯一上榜者
▪各校暗語曝！她出題不說校名猜大學 屏大生哭：我們沒賣醬油
▪學生奔花蓮光復救災 台東大學教授「1舉動」網讚：為人師表
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言