快訊

長榮空服員抱病執勤座艙長冷處理？ 初步調查出爐

長榮空服員病逝！座艙長遭疑未用Medlink求助 衛福部長這樣說

外資狠抽563億！三大法人賣超678億 台積電交投爆量、台達電逆勢登天

聽新聞
0:00 / 0:00

教長鄭英耀赴花蓮關心兩校災後重建 產學攜手重建光復商工實習工廠

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部長鄭英耀今日前往花蓮縣光復鄉，關心光復國中與國立光復商工校舍復原進度與師生上課狀況。圖／教育部提供
教育部長鄭英耀今日前往花蓮縣光復鄉，關心光復國中與國立光復商工校舍復原進度與師生上課狀況。圖／教育部提供

教育部長鄭英耀今日前往花蓮縣光復鄉，關心光復國中與國立光復商工校舍復原進度與師生上課狀況。教育部表示，災後第一時間即核給縣府及光復國中、光復商工各500萬補助，同時指示教育部各單位啟動各項支援措施。其中，光復商工實習工廠受損嚴重，各界更捐贈超過240萬元車輛機具，協助工廠儘速重建。

鄭英耀表示，國立光復商工自10月7日起採「教師在校、學生線上教學」模式，並於今日正式恢復實體上課。教育部在災後即與國軍、經濟部、台電及台水等單位協調合作，協助校園搶修供水與供電設施，並透過中央災害應變中心前進協調所整合地方政府及民間力量，加速清理校園環境，在光復國中與光復商工全體教職員工的投入下，校園環境已大致恢復安全，讓學生能夠安心回校學習。

鄭英耀表示，為協助光復商工圖書館地下室清淤工程及部分教學設備採購，國教署於10月9日再核撥1000萬元經費，協助學校啟動工程規劃設計委託及部分教學設備採購事宜。此外，光復商工汽車科實習工廠在此次災害中受損嚴重，教育部已結合大學、技高及業界專業團隊，共同協助重建，目前已獲得各界超過240萬元的車輛與機具捐贈，協助汽車科實習工廠儘速重建。

鄭英耀特別感謝台師大教授鄭慶民、張俊興、彰師大教授廖興國以及嘉義高工、花蓮高工組成的專業團隊，協助重新設計實習工廠動線與設備規劃；另外，裕隆日產汽車、億道實業、銓崴工具、金芝設備、極緻電機、寶工實業、好利貿易、重威企業、銘倫精機等企業陸續捐贈設備，產學力量攜手協助光復商工重建實習工廠，令人十分感動。鄭英耀亦提到，慈濟大學與東華大學在災後即時盤點校舍與場地資源，借用教學、運動場域與教室空間，協助學校順利復課。

鄭英耀表示，教育部將持續與地方政府及各界夥伴合作，而國教署長彭富源及同仁目前也持續在花蓮現場協調，隨時掌握學校復原需求，結合中央、地方及各界力量，共同協助受災學校恢復教學環境。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

光復商工災後重返校園實體上課 學生直呼「等很久了！」

花蓮光復國中災後損失近億元 教育部長允諾加速重建撥款

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

鄭英耀親赴花蓮勘查學校災損 光復國中粗估災損6000萬

相關新聞

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

中央大學管理學院長遭控濫權 教育部長回應了

中央大學管理學院院長葉錦徽遭爆疑未利益迴避聘妻兼任教職、挪用公款出國及對職員辱罵帶有性別歧視言論等，校方今證實接獲相關申...

教長鄭英耀赴花蓮關心兩校災後重建 產學攜手重建光復商工實習工廠

教育部長鄭英耀今日前往花蓮縣光復鄉，關心光復國中與國立光復商工校舍復原進度與師生上課狀況。教育部表示，災後第一時間即核給...

花蓮光復國中災後損失近億元 教育部長允諾加速重建撥款

花蓮堰塞湖洪災，光復鄉損失慘重。教育部長鄭英耀今天到學校視察，表示上月25日他前往花蓮光復國中視察時，校園內淤泥深達1....

陪寫作業不爆怒 專家傳授陪讀心法成親子共修時光

孩子在課輔班、安親班明明寫了幾個小時功課，怎麼回家還有一堆沒寫完？陪讀成了許多父母的「第二戰場」。專家提醒，3小時寫不完功課要探究背後的訊號，適度陪伴可讓孩子學會對錯誤不怕，對困難不逃，但陪讀過頭恐讓孩子學會依賴，多位專家分享陪讀心法，例如設定「陪讀鬧鐘」。

國教署挹注7718萬元 提升94所學校資源班教室環境

為落實特殊教育資源班空間優化與友善校園建構，教育部國教署於113年度推動改善高中以下學校身心障礙資源班設施設備，協助各校...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。