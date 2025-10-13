花蓮光復國中災後損失近億元 教育部長允諾加速重建撥款
花蓮堰塞湖洪災，光復鄉損失慘重。教育部長鄭英耀今天到學校視察，表示上月25日他前往花蓮光復國中視察時，校園內淤泥深達1.5公尺以上，形容當時情景「滿目瘡痍，完全無法想像」。強調會從速從簡，15日審查後盡快撥款讓學校恢復正常。
鄭英耀表示，光復國中在這場洪災中損失近1億元，校園多處設施受損、設備報廢。教育部將秉持「從速從簡」原則，於15日完成災損審查後盡快撥款，協助學校重建與設備更新，恢復教育正常環境。
鄭英耀指出，學校光是土方，1000輛大卡車可能都運不完，這次能讓學校迅速恢復上課，仰賴中央、地方、志工與國軍通力合作，教育部、縣府教育處、學校團隊及志工共同努力，才讓校園主要教學區在短時間內恢復運作。
他特別感謝縣教育處長翁書敏、校長黃建榮、教師、家長與各地志工的投入，使學生能如期重返校園、學習不中斷。
校長黃建榮表示，目前校內教學情況穩定，但由於課程銜接時間不足，期初考將暫停，學期內僅辦理兩次段考。他提醒學生，校內尚有部分區域尚未完全修復，均以警戒線圍住，嚴禁進入，以確保安全。校園周邊道路仍不平整，雖有25輛U-Bike可供通勤，但暫不建議學生使用，待市區路況改善後再開放。
另外，鄰近的光復商工受災也很嚴重，校區過去滿是汙泥損壞嚴重，校方正盤點設備損失，初估損失約2億元，後續將由教育部協助復建，盡快恢復教學功能。
