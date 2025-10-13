快訊

菲律賓、南美洲猛搖 專家直指「台日似乎有空白帶」示警留意規模7地震

常說「2種詞」是腦部退化警訊！ 專家：6招鍛鍊大腦不失智

輝達台灣總部卡關！新壽忘了「這常識」 專家：再不讓會很慘

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮光復國中災後損失近億元 教育部長允諾加速重建撥款

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮光復國中恢復實體上課1周，目前教學正常。記者王思慧／攝影
花蓮光復國中恢復實體上課1周，目前教學正常。記者王思慧／攝影

花蓮堰塞湖洪災，光復鄉損失慘重。教育部鄭英耀今天到學校視察，表示上月25日他前往花蓮光復國中視察時，校園內淤泥深達1.5公尺以上，形容當時情景「滿目瘡痍，完全無法想像」。強調會從速從簡，15日審查後盡快撥款讓學校恢復正常。

鄭英耀表示，光復國中在這場洪災中損失近1億元，校園多處設施受損、設備報廢。教育部將秉持「從速從簡」原則，於15日完成災損審查後盡快撥款，協助學校重建與設備更新，恢復教育正常環境。

鄭英耀指出，學校光是土方，1000輛大卡車可能都運不完，這次能讓學校迅速恢復上課，仰賴中央、地方、志工與國軍通力合作，教育部、縣府教育處、學校團隊及志工共同努力，才讓校園主要教學區在短時間內恢復運作。

他特別感謝縣教育處長翁書敏、校長黃建榮、教師、家長與各地志工的投入，使學生能如期重返校園、學習不中斷。

校長黃建榮表示，目前校內教學情況穩定，但由於課程銜接時間不足，期初考將暫停，學期內僅辦理兩次段考。他提醒學生，校內尚有部分區域尚未完全修復，均以警戒線圍住，嚴禁進入，以確保安全。校園周邊道路仍不平整，雖有25輛U-Bike可供通勤，但暫不建議學生使用，待市區路況改善後再開放。

另外，鄰近的光復商工受災也很嚴重，校區過去滿是汙泥損壞嚴重，校方正盤點設備損失，初估損失約2億元，後續將由教育部協助復建，盡快恢復教學功能。

花蓮光復國中受災嚴重，在志工、國軍、中央與地方努力下，已大幅改善學校環境。記者王思慧／攝影
花蓮光復國中受災嚴重，在志工、國軍、中央與地方努力下，已大幅改善學校環境。記者王思慧／攝影
教育部長鄭英耀今天前往花蓮光復國中視察，強調會從速從簡，15日審查後盡快撥款讓學校恢復正常。記者王思慧／攝影
教育部長鄭英耀今天前往花蓮光復國中視察，強調會從速從簡，15日審查後盡快撥款讓學校恢復正常。記者王思慧／攝影

校園 教育部 鄭英耀

延伸閱讀

中小學教師荒日趨嚴重 全教總提4大訴求籲改善工作條件

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

鄭英耀親赴花蓮勘查學校災損 光復國中粗估災損6000萬

教團盼改善校事會議、行政減量 鄭英耀：不會迴避問題

相關新聞

花蓮光復國中災後損失近億元 教育部長允諾加速重建撥款

花蓮堰塞湖洪災，光復鄉損失慘重。教育部長鄭英耀今天到學校視察，表示上月25日他前往花蓮光復國中視察時，校園內淤泥深達1....

國教署挹注7718萬元 提升94所學校資源班教室環境

為落實特殊教育資源班空間優化與友善校園建構，教育部國教署於113年度推動改善高中以下學校身心障礙資源班設施設備，協助各校...

少子化持續 技專校院115學年寄存3077名額、增約300名

少子化趨勢下，大專校院透過「寄存名額」調整學校招生規模，因應招生危機。其中，技術型高中應屆畢業生人數減少幅度大於普通高中...

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

陪寫作業不爆怒 專家傳授陪讀心法成親子共修時光

孩子在課輔班、安親班明明寫了幾個小時功課，怎麼回家還有一堆沒寫完？陪讀成了許多父母的「第二戰場」。專家提醒，3小時寫不完功課要探究背後的訊號，適度陪伴可讓孩子學會對錯誤不怕，對困難不逃，但陪讀過頭恐讓孩子學會依賴，多位專家分享陪讀心法，例如設定「陪讀鬧鐘」。

遭霸凌者多轉學 雙北加強個別輔導

全國校園霸凌案去年有4178件，雙北近日都發生通報後，霸凌者還在校，家長向議員、立委陳情，民代批，多是受害者轉學，在制度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。