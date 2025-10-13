聽新聞
0:00 / 0:00
廣角鏡／陳亮、鄭仕杰 奪屏東獎首獎
2025屏東獎昨頒獎，第二類首獎得主排灣族藝術家28歲陳亮創作「一席系列：kipakim」，用排灣族編織技法結合相片紙張，做影像編織，就像排灣族女性手紋，再用若隱若現摩斯密碼穿插手紋，彷彿重組對傳統文化記憶；今年第一類與第二類相加共610件作品角逐，第一類首獎得主是彰化鄭仕杰，獲獎作品即起在屏東演藝廳展出至11月9日。
【文教熱話題】
▪高中畢業少女考上死亡之組！怪物考生靠一招申論題逼近滿分
▪起床先刷50考古題與善用小確幸 3寶媽邊帶娃邊備考成唯一上榜者
▪各校暗語曝！她出題不說校名猜大學 屏大生哭：我們沒賣醬油
▪學生奔花蓮光復救災 台東大學教授「1舉動」網讚：為人師表
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言