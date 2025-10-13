聽新聞
廣角鏡／陳亮、鄭仕杰 奪屏東獎首獎

聯合報／ 記者劉星君
記者劉星君／攝影
記者劉星君／攝影

2025屏東獎昨頒獎，第二類首獎得主排灣族藝術家28歲陳亮創作「一席系列：kipakim」，用排灣族編織技法結合相片紙張，做影像編織，就像排灣族女性手紋，再用若隱若現摩斯密碼穿插手紋，彷彿重組對傳統文化記憶；今年第一類與第二類相加共610件作品角逐，第一類首獎得主是彰化鄭仕杰，獲獎作品即起在屏東演藝廳展出至11月9日。

排灣族 屏東

