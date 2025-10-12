嘉縣多元教育又一體現 美林國小變身蒙特梭利學校

快訊

中央社／ 嘉義縣12日電

嘉義溪口鄉美林國小轉型成公辦公營「美林蒙特梭利實驗教育學校」，今天舉行揭牌典禮，校方說明預定學生數100人已報名額滿；縣長翁章梁說，歡迎全國NPO組織在嘉義縣設立相關校園。

嘉義縣政府112學年度與國際蒙特梭利教育基金會簽署合作意願書，辦理師培課程及補助教材教具，並促成美林國小擁有完整師資及授課環境；經過2年運作，美林國小今天正式掛牌蒙特梭利實驗學校。

翁章梁與民進黨立委陳冠廷、國際蒙特梭利教育基金會董事長方綉媚及地方民代齊聚見證，並到蒙特梭利教室參觀。

翁章梁接受媒體聯訪表示，希望蒙特梭利教育理念在嘉義深化、拓展；他說目前義竹鄉及番路鄉設有KIST實驗小學，今天更增添溪口鄉蒙特梭利實驗學校，明年華德福實驗教育學校將設於大林鎮，縣府張開雙手歡迎更多NPO（非營利組織）將多元教育理念帶進嘉義縣。

陳冠廷致詞說，以前教育方式是「教導」，現在則是「引導」，在他讀書時就已從教導逐漸轉成引導，這樣的方式更能培養出未來國家所需人才。

方綉媚表示，美林國小是跨過濁水溪後的首家公立蒙特梭利學校，在美林國小校長張志郎及師生努力下，迅速建立從幼稚園到小學六年級的蒙特梭利教育體系，總額100人已報名額滿，有民眾甚至遠從高雄、台北遷戶籍回來，為的就是讓孩子就讀公立蒙特梭利學校，希望未來能嘉惠更多家長及孩子。

嘉義 翁章梁 陳冠廷

