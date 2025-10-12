國教署挹注7718萬元 提升94所學校資源班教室環境

為落實特殊教育資源班空間優化與友善校園建構，教育部國教署於113年度推動改善高中以下學校身心障礙資源班設施設備，協助各校規畫前瞻及多功能之教學空間，總計挹注約7718萬元補助地方政府改善94所學校資源班教室，提升特教學生的學習與環境。

國教署指出，嘉義民和國小資源班現在的整體空間設計不僅明亮舒適，配備多樣化教具與輔具，有效提升特殊需求學生的學習參與度與適性教學品質。資源班空間設計也融入地方產業特色，以番路鄉「柿子」作為點綴主題，營造兼具美感與溫馨的氛圍。此外，新空間也吸引普通班學生主動進入資源班互動交流，建立自然的融合教育情境。

高雄新莊高中此次也重新改造資源教室，以暖色系營造自然溫暖的氛圍使空間更加柔和放鬆，空間配置能兼具課程與個別晤談的多元功能，讓學生在學習之餘，也能找到放鬆與紓壓的角落。

新竹市新豐國中運用經費所改造的兩間全新資源班，也於近期正式啟用，國教署表示，兩間教室分別以「逐夢教室」與「成真教室」為名，展現學校對特教生的關懷與支持。教室設計兼具功能性與美感，皆由師生與設計團隊共同討論完成，體現「有夢最美，逐夢成真」的理念。該校透過這個計畫，積極辦理友善教學空間的建置，讓身心障礙學生學習的設施設備一次到位。

