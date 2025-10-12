英文畢業門檻調整 成大各系自訂、台大推進階課

過去多所大學設有英文畢業門檻，近年來各校陸續調整作法，例如陽明交大廢除英文畢業門檻，成大授權各系自訂，台大則規劃必修進階英語課程，英檢成績達標者可免修。

為提升學生的就業競爭力或國際移動力，以往大學設置英文（英檢）畢業門檻，通常以多益（TOEIC）、雅思（IELTS）、全民英檢等成績為參照標準，引發部分學生反彈，質疑教育外包。佛光大學、台北教育大學、政治大學等校，自2017年起陸續宣布廢除英文畢業門檻。

陽明交通大學教務長陳永昇告訴中央社記者，根據過去經驗，會被英文門檻卡住畢業資格的學生是非常少數，加上學校科系大都是電資、理工、生醫等，未來職場用到英文的機會非常多，因此決定取消英文畢業門檻，改用積極鼓勵的方式，讓學生潛移默化提升英語能力。

為提供學生豐富的英語學習資源，陳永昇提到，學校推動多元的英語課程，並透過EMI（全英語授課）課程，建置豐富的雙語環境，讓校園活動和環境逐漸國際化，藉由創造國際化的校園氛圍，讓學生更主動、更有自主性地去學習和使用英文。

成功大學教務長沈聖智表示，為陪樣學生在學術和職場上的英語能力，學校仍希望學生在畢業前能擁有外語專長，但考量各系在學術領域上的差異，學校改為授權各系自行訂定外語能力的畢業指標，除了英語外，各系也可另訂其他外語能力指標，外語需求較低的學系，也可不訂定。

沈聖智指出，為避免學生因英文門檻影響到畢業資格，學校的外語中心也會於暑假開設線上補教教學，幫助學生提升英文能力；學校也抱持開放彈性的態度，並參酌各系所和學生的意見，希望逐步調整，讓學生更自由、更彈性地學習外語。

台大為提升學生的英語能力，除了6學分的大一英文課程，還規定必修進階英語課程，需及格才能畢業，但若英檢相關成績符合規定條件者，則可申請免修。

台大學生李瑞霖認為，學校如果設英文畢業門檻就像疊床架屋，因為高英文需求的科系，可能會有很多英文文本或文獻，對學生的英文要求通常比全校統一的英語門檻更高。

李瑞霖說，英文需求較低或是日文、韓文等其他外語科系，訂定英語門檻導致學生畢業卡關就更不合理，因此建議可交由各系依其專業決定，而非統一規定英文畢業門檻。

中原大學仍保留大學部英文畢業門檻的規定，例如全民英檢中級初試、多益550分以上、雅思4.0以上等標準。

中原大學教務長皮世明提到，學校以理工科系為主，學生畢業後多是擔任工程師，目前職場對工程師的要求也以多益550分居多，學生若達不到這個標準，求職時可能會吃虧，因此這個語言門檻對學生來說是很難逃避的，與其這樣，還不如幫助學生在求學時期就先順利達標。

皮世明表示，要幫助學生達到英文畢業門檻的方法有很多種，除了英文課程外，學校還推動各類英語活動、暑期密集班等，幫助學生通過英檢考試；針對多次未能通過英檢的學生，學校也會安排校內的英文能力檢定會考，比照多益550分的程度來命題，學生事先可利用題庫練習，以順利通過大會考，避免影響畢業資格。

