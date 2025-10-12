97大專仍設英文畢業門檻 教部：需搭配課程

快訊

中央社／ 台北12日電

因應全球化時代，英文成為國際交流重要工具之一。根據教育部最新統計，112學年仍有97所大專訂有英文畢業門檻，教育部也提醒，學校需搭配開設相應英語課程與輔導措施。

為提升學生就業競爭力或國際移動力，過去多所大專校院設置英文（英檢）畢業門檻，並以多益（TOEIC）、雅思（IELTS）、全民英檢、托福（TOEFL）等英文檢定測驗成績為參照標準，但也引發部分學生反彈。

106年就讀政治大學法律系的學生賴怡伶，因不滿校方設立英外語畢業門檻，還要學生自費到校外檢定，故拒繳英檢證明，導致未獲核發畢業證書。賴怡伶因此提出行政訴訟，也讓外界關注到大學設定英語畢業門檻的議題，當年底也有多所大學的學生會發起連署，呼籲廢除英檢畢業門檻。

佛光大學、台北教育大學、政治大學等校自106年起陸續宣布，廢除英文畢業門檻。根據教育部統計，依各校最新填報的112學年資料顯示，仍有97所大專日間制學士班訂有英文畢業門檻，包括一般大學42所（淡江大學自113學年起入學新生取消英檢畢業門檻）、技專校院55所。

教育部透過文字回應中央社記者，依大學法規定，大學對畢業條件及考核規定，可依其自治規章，於合理及必要範圍內訂定並實施；學校為確保學生在畢業時具有一定外語能力水準，參照國際英語能力檢定標準，訂定學生英語檢定門檻並據以考核，符合大學法授權大學自治範疇。

教育部表示，已於108年函文提醒各大專，應衡酌參採英文檢定作為畢業門檻的適切性，學生英文能力列為畢業門檻，目的是協助學生提升英語能力，學校仍需搭配開設相應英語課程與輔導措施，而不是單純要求學生通過檢定。

另外，教育部也於111年函發「大專校院推動雙語計畫注意事項」，學校若鼓勵學生參與英語能力檢定，應先提供英語學習的完善教學與輔導機制，不應僅以商業英檢做為單一畢業門檻，強迫學生參與。

門檻 英語能力 英文

