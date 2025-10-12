97大專仍設英文畢業門檻 教部：需搭配課程
因應全球化時代，英文成為國際交流重要工具之一。根據教育部最新統計，112學年仍有97所大專訂有英文畢業門檻，教育部也提醒，學校需搭配開設相應英語課程與輔導措施。
為提升學生就業競爭力或國際移動力，過去多所大專校院設置英文（英檢）畢業門檻，並以多益（TOEIC）、雅思（IELTS）、全民英檢、托福（TOEFL）等英文檢定測驗成績為參照標準，但也引發部分學生反彈。
106年就讀政治大學法律系的學生賴怡伶，因不滿校方設立英外語畢業門檻，還要學生自費到校外檢定，故拒繳英檢證明，導致未獲核發畢業證書。賴怡伶因此提出行政訴訟，也讓外界關注到大學設定英語畢業門檻的議題，當年底也有多所大學的學生會發起連署，呼籲廢除英檢畢業門檻。
佛光大學、台北教育大學、政治大學等校自106年起陸續宣布，廢除英文畢業門檻。根據教育部統計，依各校最新填報的112學年資料顯示，仍有97所大專日間制學士班訂有英文畢業門檻，包括一般大學42所（淡江大學自113學年起入學新生取消英檢畢業門檻）、技專校院55所。
教育部透過文字回應中央社記者，依大學法規定，大學對畢業條件及考核規定，可依其自治規章，於合理及必要範圍內訂定並實施；學校為確保學生在畢業時具有一定外語能力水準，參照國際英語能力檢定標準，訂定學生英語檢定門檻並據以考核，符合大學法授權大學自治範疇。
教育部表示，已於108年函文提醒各大專，應衡酌參採英文檢定作為畢業門檻的適切性，學生英文能力列為畢業門檻，目的是協助學生提升英語能力，學校仍需搭配開設相應英語課程與輔導措施，而不是單純要求學生通過檢定。
另外，教育部也於111年函發「大專校院推動雙語計畫注意事項」，學校若鼓勵學生參與英語能力檢定，應先提供英語學習的完善教學與輔導機制，不應僅以商業英檢做為單一畢業門檻，強迫學生參與。
▪高中畢業少女考上死亡之組！怪物考生靠一招申論題逼近滿分
▪起床先刷50考古題與善用小確幸 3寶媽邊帶娃邊備考成唯一上榜者
▪各校暗語曝！她出題不說校名猜大學 屏大生哭：我們沒賣醬油
▪學生奔花蓮光復救災 台東大學教授「1舉動」網讚：為人師表
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言