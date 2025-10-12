快訊

車輪餅、三明治…拚段考夜自習點心超豐盛！中山女高、成功高中還有現做的

獨／「拜託找我的神主牌」鏟子超人真的奮力挖出土 現場爆歡呼

公廁驚見「3字」警語 網笑翻：馬桶超人救了我的屁股

聽新聞
0:00 / 0:00

少子化持續 技專校院115學年寄存3077名額、增約300名

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部表示，在少子女化趨勢下，技高應屆畢業生人數減少幅度大於普高應屆畢業生，私立技專校院更需持續參照招生情形，因應學校校務發展創新轉型或建立特色領域，適度寄存招生名額，以維持學校校務品質。圖／本報資料照片
教育部表示，在少子女化趨勢下，技高應屆畢業生人數減少幅度大於普高應屆畢業生，私立技專校院更需持續參照招生情形，因應學校校務發展創新轉型或建立特色領域，適度寄存招生名額，以維持學校校務品質。圖／本報資料照片

少子化趨勢下，大專校院透過「寄存名額」調整學校招生規模，因應招生危機。其中，技術型高中應屆畢業生人數減少幅度大於普通高中，因此私立技專校院寄存名額情況更甚，根據最新資料，115學年36所技專共寄存3077名額，較去年增加約300名。教育部表示，私立技專尤應按照實際招生情形創新轉型、寄存名額，以維持校務品質。

教育部說明，為強化學校自我調控責任，建立內部招生名額彈性調整機制，各校除依規定來調減招生名額外，也開放大學校院自行評估申請主動調減招生名額，也就是所謂「寄存名額」，來貼近學校招生現況，調整適度規模。

教育部日前公布115學年公私立一般大學寄存名額，私校部分相較兩年前已減約9成。教育部近日再公布本學年技專校院寄存名額，整體名額近5年來仍維持在高檔，115學年共36校、寄存3077名，比上學年多約300名。若區分公立、私立學校，本年度技專校院共5所公立學校、寄存209名，共31所私立學校、寄存2868名。

此外，學校寄存名額後也可申請回復，教育部會評估學校招生情形，並衡酌政策、計畫專班等因素處理，教育部說明，因少子女化趨勢依舊，部分學校仍有招生缺額情況，所以學校申請取回招生名額比例偏低。不過，比較110年至115年取回寄存名額資料，今年技專校院雖沒有學校取回名額，一般大學取回的名額共208個，是近年最高。

教育部表示，在少子女化趨勢下，技高應屆畢業生人數減少幅度大於普高應屆畢業生，私立技專校院更需持續參照招生情形，因應學校校務發展創新轉型或建立特色領域，適度寄存招生名額，以維持學校校務品質。

名額 教育部 規模

延伸閱讀

神秘嘉賓現身！教育部辦大專女培交流 蔡英文勉學子要有「被討厭的勇氣」

美政府關門川普啟動大裁員 受波及部會一覽

看不下去少子化？他提議「不生者禁用高人力服務」 發文列奇葩規定遭網質疑

台中小學生黃金葛下毒案 導師漠視遭重罰10萬....校方回應了

相關新聞

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

少子化持續 技專校院115學年寄存3077名額、增約300名

少子化趨勢下，大專校院透過「寄存名額」調整學校招生規模，因應招生危機。其中，技術型高中應屆畢業生人數減少幅度大於普通高中...

遭霸凌者多轉學 雙北加強個別輔導

全國校園霸凌案去年有4178件，雙北近日都發生通報後，霸凌者還在校，家長向議員、立委陳情，民代批，多是受害者轉學，在制度...

談校園霸凌 專家：尋「改變契機」 誰走誰留非重點

校園霸凌者是否留校引發爭議，專家認為，無論加害者或受害者，絕非單純以「留下」或「轉走」來解決問題。對加害的孩子而言，教育...

神秘嘉賓現身！教育部辦大專女培交流 蔡英文勉學子要有「被討厭的勇氣」

為響應10月11日「國際女孩日」，教育部今舉辦「變身超級女孩－歷屆女培學員交流分享會」，特別邀請前總統蔡英文擔任神秘嘉賓...

霸凌事件難處理？新北老師坦言：若遇特殊生處理時間會拉長

發生霸凌事件後，會有受害者選擇轉班或轉校，有老師坦言，若事件中有特殊生，處理時間相對會拉長，家長與學生會認為「為何問題沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。