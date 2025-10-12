少子化持續 技專校院115學年寄存3077名額、增約300名

少子化趨勢下，大專校院透過「寄存名額」調整學校招生規模，因應招生危機。其中，技術型高中應屆畢業生人數減少幅度大於普通高中，因此私立技專校院寄存名額情況更甚，根據最新資料，115學年36所技專共寄存3077名額，較去年增加約300名。教育部表示，私立技專尤應按照實際招生情形創新轉型、寄存名額，以維持校務品質。

教育部說明，為強化學校自我調控責任，建立內部招生名額彈性調整機制，各校除依規定來調減招生名額外，也開放大學校院自行評估申請主動調減招生名額，也就是所謂「寄存名額」，來貼近學校招生現況，調整適度規模。

教育部日前公布115學年公私立一般大學寄存名額，私校部分相較兩年前已減約9成。教育部近日再公布本學年技專校院寄存名額，整體名額近5年來仍維持在高檔，115學年共36校、寄存3077名，比上學年多約300名。若區分公立、私立學校，本年度技專校院共5所公立學校、寄存209名，共31所私立學校、寄存2868名。

此外，學校寄存名額後也可申請回復，教育部會評估學校招生情形，並衡酌政策、計畫專班等因素處理，教育部說明，因少子女化趨勢依舊，部分學校仍有招生缺額情況，所以學校申請取回招生名額比例偏低。不過，比較110年至115年取回寄存名額資料，今年技專校院雖沒有學校取回名額，一般大學取回的名額共208個，是近年最高。

教育部表示，在少子女化趨勢下，技高應屆畢業生人數減少幅度大於普高應屆畢業生，私立技專校院更需持續參照招生情形，因應學校校務發展創新轉型或建立特色領域，適度寄存招生名額，以維持學校校務品質。

