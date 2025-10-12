94校資源班教室改善 柿子主題、北歐風成亮點

教育部113年挹注約7718萬元，補助94所高中以下學校改善資源班教室，嘉義縣民和國小資源班空間融入地方特色，以「柿子」為主題；新竹市新豐國中則有北歐風、青青草原風教室。

教育部今天發布新聞稿指出，為落實特教資源班空間優化與友善校園建構，國民及學前教育署於113年推動改善及充實高級中等以下學校身心障礙資源班設施設備，協助各校規劃前瞻及多功能的教學空間，總計挹注約新台幣7718萬元，補助各縣市改善94所高中以下學校的資源班教室。

嘉義縣民和國小資源班在這次補助計畫中，改善「雲與山的家」，配備多樣化教具與輔具，提升特殊需求學生的學習參與度與適性教學品質；同時將資源班空間設計融入地方產業特色，運用當地番路鄉的「柿子」為點綴主題，營造兼具美感與溫馨的氛圍，新空間也吸引普通班學生主動進入資源班互動交流，建立自然的融合教育情境。

新竹市新豐國中則運用補助經費，改造兩間全新資源班，於近期正式啟用，分別為「逐夢教室」與「成真教室」，一間為北歐簡約風，另一間以青青草原為主題，皆由師生與設計團隊共同討論完成，體現「有夢最美，逐夢成真」的理念，也讓身心障礙學生學習的設施設備一次到位。

國教署表示，改善資源班空間設施設備，不僅為硬體環境帶來升級，更象徵學校對特殊教育的重視與支持，藉由中央對地方政府的經費挹注，未來將持續推動資源班設施設備改善，建立優質的特教教學與學習環境。

商品推薦