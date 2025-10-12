談校園霸凌 專家：尋「改變契機」 誰走誰留非重點

校園霸凌者是否留校引發爭議，專家認為，無論加害者或受害者，絕非單純以「留下」或「轉走」來解決問題。對加害的孩子而言，教育如何啟動給他「改變的機會」，讓他理解錯誤、學會同理，才是當務之急。

新北市中小學家長會長協會理事長游沛淇協助幾次霸凌案調解過程，理解身為父母肯定沒法接受孩子被欺負，但有時孩子在意的點跟大人不一樣，對受害孩子來說，更重要的是重新感受到安全與支持。

「教育的目的不是懲罰，而是引導與修復。」游沛淇說，無論加害者或受害者，絕非「留下」或「轉走」來解決問題，這樣只是暫時平息輿論，沒有真正處理孩子內心創傷與行為根源。

游沛淇表示，如果學校能提供足夠的心理輔導與同儕關懷機制，孩子留下來復原也是一種勇氣成長過程，但若環境仍充滿壓力或標籤，轉學就應該成為最後保護選項；對加害孩子而言，教育如何啟動「改變的機會」，而不是單純轉走，把問題帶到下個學校。

至於涉及性別平等事件，北市教育局防制校園霸凌專家學者人才庫委員張雯婷表示，會由性別平等教育委員會調查處理，讓雙方答辯，但也會遇到家長可能拒絕讓學生受訪，或學生受訪時陳述與家長所述出入等。

張雯婷說，調查後若認定不成立，家長若不接受可向學校或主管機關申復，保障個人權益，受害者也可循刑事告訴途徑主張權利。

