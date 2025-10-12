聽新聞
遭霸凌者多轉學 雙北加強個別輔導

聯合報／ 記者林佳彣江婉儀／連線報導
北市議員耿葳接獲不少校園霸凌陳情，她要求市府應接住受害者。示意圖。圖／ingimage

全國校園霸凌案去年有4178件，雙北近日都發生通報後，霸凌者還在校，家長向議員、立委陳情，民代批，多是受害者轉學，在制度下變成被懲罰一方，孩子泣訴「為什麼我是受害者，還要離開熟悉的學校？」雙北教育局均指出，加強個別輔導機制。

北市議員耿葳指出，有家長陳情女兒2023年至2024年遭男同學性侵，荒謬的是，男方家長反過來告女學生性侵，家長質疑校方刻意掩蓋性侵霸凌的事實，不僅態度偏袒男學生，甚至把壓力轉嫁到受害者，逼得轉學，「施暴者卻繼續待在班上當老大」。

教育局強調，現行法規明定學校對霸凌事件得採取暫時安置、個別輔導或轉介輔導單位等措施，在尊重當事人意願的前提下，維護學生權益，同時對於行為人適當管教。

耿葳說，北市府應成立跨局處的校園霸凌防治中心，加強加害者的心理輔導與治療，教育局回應，北市已依「校園霸凌防制準則」設「校園霸凌防制諮詢委員會」，作為跨局處整合與督導的重要平台，統籌規畫全市防制計畫。

新北某國中家長也控訴，兒子被打到背部全是傷痕，但施暴者仍然可以天天去學校，校方縱容包庇，家長不滿發上網，引來群情激憤，有網友得知後還將狀況陳情給立委葉元之，新北教育局則啟動霸凌調查。

類似案件層出不窮，新北有教師坦言，曾碰過霸凌事件主角是特殊生，須特教資源介入，相對處理時間會拉長，家長會不解，也希望對方轉班。

新北教育局表示，會尊重被害人意願，調整座位、學校行進動線、課表、學習模式調整或暫時分班，必要時協助轉班，減少雙方互動接觸機會。也會同步為行為人與被害人提供心理諮商、輔導追蹤及安全就學措施，必要時將訂定個別輔導計畫，以預防報復與霸凌事件再度發生。

教育局指出，針對個案持續追蹤與輔導，讓被害者重建人際關係與自信，同時引導霸凌者改正偏差行為，學習尊重與同理的重要。

