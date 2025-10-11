神秘嘉賓現身！教育部辦大專女培交流 蔡英文勉學子要有「被討厭的勇氣」
為響應10月11日「國際女孩日」，教育部今舉辦「變身超級女孩－歷屆女培學員交流分享會」，特別邀請前總統蔡英文擔任神秘嘉賓。蔡英文也勉勵學子，要有被討厭的勇氣，且永遠不要說自己比別人聰明、懂得所有的事情。
今日分享會聚集歷屆「大專女學生領導力培訓營」學員逾百人。教育部青年署署長陳雪玉致詞時表示，女培營不僅是一系列課程與活動的累積，而是一場彼此點燃力量、交換勇氣的行動。她強調，真正的「台灣女超人」並非沒有遭遇挫折，而是能在一次次突圍中堅持理想、淬鍊韌性。
本次活動教育部特別邀請前總統蔡英文擔任神秘嘉賓，蔡英文以擔任中華民國第一任女性總統、女性政黨黨主席的經歷，暢談女性領導人所具備的特質。
蔡英文形容，領導的過程其實就是一種修煉，必須要懂得學習，誠實面對自己不懂及不足之處。且更重要的是，「永遠不要說自己比別人聰明、懂得所有的事情」；同時，還要主動理解他人，以及具備被人討厭的勇氣。
上午場活動則以「披上生命力的披風」為主題，邀請基隆市社會處處長楊玉欣、國立清華大學學生沈利倩，以及青年署青諮委員鄭佩純分享生命故事。
沈利倩曾獲總統教育獎，出生時即罹患白血病，並在治療中截肢，後來其與父親一起合法飼養、訓練老鷹，從老鷹的身上，學到猛禽勇敢的特質，於是激勵自己穿短褲出門，將義肢視為「美人腿」。她也表示，若人生未跨出這不，也許永遠要活在長褲的陰影下。
教育部表示，女培營自92年開辦以來，已培育超過六千名學員，成為台灣孕育女性領導力的重要搖籃。交流會藉由生命力披風、領導力戒指、柔韌力衣裝及行動力靴子等4張超人道具卡片，凝聚歷屆學員網絡，更透過跨世代對話，讓新一代女孩汲取前輩經驗與勇氣，共同拓展國際視野與職涯想像。
