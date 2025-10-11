遇霸凌後轉學會好轉嗎？專家：應引導、修復孩子心中傷痕

快訊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
學生示意圖。圖／AI生成
霸凌加害者或受害者來說，轉學是好選擇嗎？新北市中小學家長會長協會理事長游沛淇認為，教育的目的不是懲罰，而是引導與修復。無論是加害者或受害者，絕非以被簡單地以「留下」或「轉走」來解決問題。這樣只是暫時平息輿論，但沒有真正處理孩子內心的創傷與行為的根源，以及未來的心理發展。

游沛淇表示，身為父母，肯定是沒有辦法接受自己的孩子被欺負。著急的心情為人父母都是一樣的。對受害的孩子來說，學校啟動的重要責任，是讓他重新感受到安全與支持。如果學校能提供足夠的心理輔導與同儕關懷機制，讓孩子逐步恢復對校園的信任，留下來復原也可能是一種勇氣成長的過程；但若環境仍充滿壓力或標籤，轉學就應該成為最後保護的選項。

反之，游沛淇指出，對加害的孩子而言，教育如何啟動給他「改變的機會」。單純把他轉走，只是把問題帶到下一個學校。並非實際解決問題如何讓他理解錯誤、學會同理，並透過輔導與家庭合作去修正行為，更是當務之急

游沛淇強調，沒有人希望孩子被貼上標籤，也不希望事件淪為對立。教育是應該讓每一個孩子，都能在錯誤與挫折中學會成長，讓學校這個小型社會是一個可以讓孩子真正在遇到問題錯誤時，可以修復、可以改變的地方。

游沛淇也分享，她協助過幾次相關調解過程，有時孩子在意的點，跟大人不一樣。比如孩子間爭吵的原因，是其中一方認為，做錯方當下應道歉沒道歉，心裡不開心，認為對方此處不對，只要和解就解決問題，反而是大人之間可能因立場彼此不合，孩子未來要面對社會，做好預防及輔導才是最重要的。

父母 霸凌 校園

