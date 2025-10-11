霸凌事件難處理？新北老師坦言：若遇特殊生處理時間會拉長

發生霸凌事件後，會有受害者選擇轉班或轉校，有老師坦言，若事件中有特殊生，處理時間相對會拉長，家長與學生會認為「為何問題沒解決？」，心裡會感到委屈。新北教育局表示，學校會尊重被害人意願，減少雙方互動接觸機會。

新北有老師表示，曾經碰過霸凌事件主角是特殊生，因在上課時間會干擾其他的一般生，比如會提對方書包，或是做其他小動作干擾上課，比起一般生會比較難處理，不單只是學生管教問題，還會需要輔導室，或是特教內容介入，也相對處理時間會拉長，小朋友跟家長都會不解，為何問題沒被解決，覺得自己委屈，若等不及就會希望對方申請轉班，甚至是受害者選擇轉學。

教育局說明，學校接獲校園霸凌案件通報後，會依《校園霸凌防制準則》第38條啟動處理程序調查釐清。為保障被害學生的學習權與身心安全，學校會尊重被害人意願，調整座位、學校行進動線、課表、學習模式調整或暫時分班，必要時協助轉班，減少雙方互動接觸機會。

教育局表示，除依規定啟動調查外，也會同步為行為人與被害人提供心理諮商、輔導追蹤及安全就學措施，必要時訂定個別輔導計畫，預防報復與霸凌事件再度發生。

教育局重申，「校園霸凌零容忍」，而「教育」是根本。學校與家長、社政、衛政等單位共同協力，針對個案持續追蹤與輔導，協助相關學生恢復安全的學習環境，讓被害者重建人際係與自信，同時引導霸凌者改正偏差行為，學習尊重與同理的重要，讓校園成為安全、友善與互相成長的環境。

