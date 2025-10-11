被害人轉學、施暴者當老大？ 北市議員質疑懲罰錯位

校園疑似霸凌、性平事件頻傳，北市議員耿葳接獲不少陳情，也發現受害者最後幾乎轉班或轉學，施暴者繼續待在班上當老大，她要求市府應接住受害者。北市府承諾，會請教育局研議，包含加害者的強制輔導、資訊公開。

議員耿葳指出，家長陳情女兒2023年至2024年遭男同學性侵，荒謬的是，男方家長反過來告女學生性侵，女方家長質疑校方刻意掩蓋性侵霸凌的事實，態度偏袒男學生，甚至把壓力轉嫁到受害者，逼得轉學。她接到許多校園霸凌的通報、陳情案，10件有8件是受害者，孩子都說「為什麼我是受害者，我還要離開我原來熟悉的學校？」

她表示，北市現有學生輔導諮商中心、相關申訴管道，看似齊全，但制度、現實的落差大，市府與校園各自為政且缺乏統籌，通報雖然存在，很多學校傾向內部消化，重在輔導與和解，往往在校方端直接不成案，極大黑數多是和解，事實是受害者離開學校。

耿葳認為，北市府應成立跨局處的校園霸凌防治中心，教育局主責、社會局、衛生局、法務局也納入，不要讓家長四處碰壁；加強加害者的心理輔導與治療；公開定期的統計霸凌案及處理進度；受害者不應是制度下該被懲治的一方，希望市府應接住受害者，徹底翻轉懲罰錯位的狀況。

教育局回應，北市已依「校園霸凌防制準則」設置「校園霸凌防制諮詢委員會」，作為跨局處整合與督導的重要平台，統籌規畫全市防制計畫與策略並整合資源；教育局會將資源整合等議員建議提至委員會討論。

教育局強調，現行法規已明定學校對於霸凌事件得依法採取暫時安置、個別輔導或轉介輔導單位等措施，在尊重當事人意願的前提下，維護學生權益，同時對於行為人得依法採取適當管教措施。

台北市政府教育局防制校園霸凌專家學者人才庫委員、章沛法律事務所律師張雯婷表示，有關疑似性侵、性騷擾案等性別平等事件，校方依性別平等教育法第22條，應於知悉後交由所設的性別平等教育委員會調查處理，由該委員會調查小組調查是否屬實，並給予雙方當事人充分陳述意見及答辯的機會。

她談及實務面，部分案件在調查過程中，家長可能拒絕讓學生即當事人受訪，或學生受訪時的陳述與向家長所述內容有所出入，性別平等教育委員會調查小組面對此種情況，仍應秉持客觀、公正、專業原則，綜合相關證據與訪談結果判斷。

張雯婷說，調查小組調查後認定不成立，會提出書面校園性別平等事件不成立的調查報告，家長若不能接受則可得依法向學校或主管機關申復，保障個人權益。

她指出，現行性別平等教育法提供受害者相應救濟方法、受害者也可循刑事告訴途徑主張權利。至於家長是否選擇讓受害學生轉學，可能是綜合心理、安全、社交及教育等多重因素下的考量，未必可全然歸責於學校或相關主管機關。

