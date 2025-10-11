有河書店宣布年底退場 2大問題難再撐「像堰塞湖潰堤」
知名獨立書店「有河書店」今天在臉書發布結業公告，透露自9月就做了決定，「有河2.0」將做到今年年底結束營業。公告內容指出，當9月底到期，卻無法給付7月的書款時，「所有累積的問題都像堰塞湖潰堤一樣撲面而來，因此結束營業已是不得不然」。
有河書店公布結業7項因應措施，包括逐步特價出清現有書籍、書店將尋求頂讓、即日起不再接受儲值匯款、寄賣的作者或出版者完成退回庫存並結清書款、卡友依比例退還卡費、10月25日之後不再進貨新書、客訂書都仍將依約到齊通知等。
至於哪些問題導致書店必須結束？業者表示，「我只能說有來自產業結構的大環境的問題，亦有個人口袋不夠深的最致命的問題」。
有河書店表示，疫情之時每月可以賣出五六百本書，生意好時甚至可以賣出七八百本，但去年底開始，至今將近一年每下愈況，每月僅能賣出400多本，營業額下跌2至3成，起初幾個月還能撐持，但到了7、8月旺季仍無起色，「而我荷包漸空，大概就已經心裡有數很難再撐下去了，新客人增加有限，而老客人漸漸不再出現，都讓我必須一再思考如何面對這些現實」。
有河書店表示，9月底做出決定，今天正式公告，有河2.0最終就只能做5.5年，之前淡水有河2個人做了11年，現在一個人也只能做到一半，大概就是冥冥中的定數，此後的人生他再去思考如何面對。衷心感謝所有曾經支持有河的朋友，「如果有機會年底前再見到面，請讓我當面感謝你」、「很抱歉讓大家失望了，再次謝謝大家，珍重再見」。
