快訊

意在言外？記者追問川普落選和平獎原因 委員會主席婉轉回應

有河書店宣布年底退場 2大問題難再撐「像堰塞湖潰堤」

軍費、台電電網成韌性預算2癥結 普發現金17日三讀有懸念

大專女力培訓累積6千人參與 楊玉欣分享生命思維

中央社／ 台北11日電
11日是「台灣女孩日」，青年署舉辦「變身超級女孩－歷屆女培學員交流分享會」，邀請多名講者分享經驗。基隆市社會處長楊玉欣（圖）分享面對罕病的經歷，鼓勵學員將生命中的苦難視作祝福。中央社
11日是「台灣女孩日」，青年署舉辦「變身超級女孩－歷屆女培學員交流分享會」，邀請多名講者分享經驗。基隆市社會處長楊玉欣（圖）分享面對罕病的經歷，鼓勵學員將生命中的苦難視作祝福。中央社

教育部推動大專女學生領導力培訓營，至今累積超過6000人參與。今天的交流分享中，基隆市社會處長楊玉欣分享她19歲至今面對罕病的生命思維，鼓勵年輕女性思考苦的意義。

教育部青年發展署從民國92年開始推動的大專女學生領導力培訓營，鼓勵女學生透過自我實踐、社會參與，發揮影響力。今天是聯合國的「國際女童日」，也是「台灣女孩日」，青年署特別舉辦「變身超級女孩－歷屆女培學員交流分享會」，邀請多名講者分享經驗。

基隆市社會處長楊玉欣19歲被診斷出罕見疾病三好氏遠端肌肉無力症，四肢肌肉逐漸萎縮、行動不便。她今天幽默地說，19歲就是她人生健康的高峰，接下來就是感受失能和失落。

後來投入罕見疾病基金會，楊玉欣發現有更多比她更嚴重的人，「至少我腦袋清楚、能夠講話。」因此下定決心要代替他們講話、代替他們行動。她有幸成為立法委員，透過法律和政策的改變，讓人們獲得更好的幫助。

「所有的苦難不會沒有意義。」楊玉欣在今天的分享中，鼓勵所有學員，要將生命中的苦難，視作為自己化妝的祝福，並思考自身的辛苦，能不能帶給他人價值。

目前就讀清華大學的沈利倩曾獲得總統教育獎，今天也受邀分享。她出生時便罹患白血病，在治療中截去右腿，從小到大每隔2年都要更換義肢。在成長過程中，她學習將這些義肢當作「美人腿」，以樂觀心態看待。

就學時，沈利倩難免遇到同學嘲笑，也曾感到難過。後來父親有機會合法飼養老鷹，她也跟著一起參與訓練，從老鷹學到不畏懼他人眼光，記住身為猛禽的勇敢特質。

沈利倩開始勇敢地穿上短褲出門，露出「美人腿」，她今天說，如果沒有跨出這一步，可能永遠都要活在長褲的陰霾底下。高中開始，她投入志願服務，在各個校園分享生命故事及環境友善議題，希望人們也能透過老鷹的視角，獲得正向啟發。

基隆

延伸閱讀

NBA／「老鷹吸塵器」尋求年薪3000萬美元 續約談判陷僵局

新北板橋某國中再傳墜樓 國二女學生4樓墜地腦出血救治中

基隆4老鷹慘死⋯遇老鷹嘉年華大遊行 謝國樑：研議加強保護

母賣房捲款還搞失聯！17歲女學生遭棄養 半工半讀「獨扛468萬稅單」

相關新聞

有河書店宣布年底退場 2大問題難再撐「像堰塞湖潰堤」

知名獨立書店「有河書店」今天在臉書發布結業公告，透露自9月就做了決定，「有河2.0」將做到今年年底結束營業。公告內容指出...

新北補習班涉不當收托、虐童 教保團體教3招辨識合法機構

新北市林口區一補習班涉嫌違法從事教保服務且被控虐童，已由新北市政府勒令停辦教保服務並重罰30萬。今中華幼兒教育協會等團體...

剛一離火即傳雲端 新北學校餐食推動智慧監控...食物中毒下降89%

新北目前設有「食安智慧監控中心」，全市104家自立午餐廚房學校、14家團膳工廠及100家公立大型幼兒園全數納入監控，將「...

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

新豐高中1984年畢業老同學41年未見 30多師生今天再相聚

台南市新豐高中畢業41年的30多名同學，今天舉辦畢業41年同學會，當年的國文老師林慶隆、家政老師王招玉出席。許多同學年屆...

國慶前夕辦雙十打鼓踩街遊行 台南育仁幼兒園親師生同樂

雙十節來臨，台南市育仁幼兒園今天舉辦「雙十打鼓踩街遊行」，數百名小朋友拿著與親子、老師DIY的國旗、風車等節慶彩飾與樂器...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。