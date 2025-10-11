大專女力培訓累積6千人參與 楊玉欣分享生命思維
教育部推動大專女學生領導力培訓營，至今累積超過6000人參與。今天的交流分享中，基隆市社會處長楊玉欣分享她19歲至今面對罕病的生命思維，鼓勵年輕女性思考苦的意義。
教育部青年發展署從民國92年開始推動的大專女學生領導力培訓營，鼓勵女學生透過自我實踐、社會參與，發揮影響力。今天是聯合國的「國際女童日」，也是「台灣女孩日」，青年署特別舉辦「變身超級女孩－歷屆女培學員交流分享會」，邀請多名講者分享經驗。
基隆市社會處長楊玉欣19歲被診斷出罕見疾病三好氏遠端肌肉無力症，四肢肌肉逐漸萎縮、行動不便。她今天幽默地說，19歲就是她人生健康的高峰，接下來就是感受失能和失落。
後來投入罕見疾病基金會，楊玉欣發現有更多比她更嚴重的人，「至少我腦袋清楚、能夠講話。」因此下定決心要代替他們講話、代替他們行動。她有幸成為立法委員，透過法律和政策的改變，讓人們獲得更好的幫助。
「所有的苦難不會沒有意義。」楊玉欣在今天的分享中，鼓勵所有學員，要將生命中的苦難，視作為自己化妝的祝福，並思考自身的辛苦，能不能帶給他人價值。
目前就讀清華大學的沈利倩曾獲得總統教育獎，今天也受邀分享。她出生時便罹患白血病，在治療中截去右腿，從小到大每隔2年都要更換義肢。在成長過程中，她學習將這些義肢當作「美人腿」，以樂觀心態看待。
就學時，沈利倩難免遇到同學嘲笑，也曾感到難過。後來父親有機會合法飼養老鷹，她也跟著一起參與訓練，從老鷹學到不畏懼他人眼光，記住身為猛禽的勇敢特質。
沈利倩開始勇敢地穿上短褲出門，露出「美人腿」，她今天說，如果沒有跨出這一步，可能永遠都要活在長褲的陰霾底下。高中開始，她投入志願服務，在各個校園分享生命故事及環境友善議題，希望人們也能透過老鷹的視角，獲得正向啟發。
