TCO推音樂大補帖 演奏全國學生比賽國樂指定曲

中央社／ 台北11日電
一年一度全國學生音樂比賽即將展開，台北市立國樂團規劃國樂合奏指定曲示範音樂會，邀請指揮任燕平（圖）親演114學年度國樂比賽指定曲目，提供詮釋方向參考。（北市國提供）中央社
年度全國學生音樂比賽將展開，台北市立國樂團（TCO）規劃國樂合奏指定曲示範音樂會，邀指揮任燕平與林克威輪番上場演出114學年度國樂比賽指定曲目，提供詮釋方向參考。

據TCO提供新聞資料，任燕平以深厚演奏背景與教育經驗聞名，長年致力國樂教育與青少年培訓。林克威兼具演奏與指揮實力，以年輕世代音樂視野展現台灣新生代國樂人音樂能量。

音樂會演出國小組指定曲為作曲家任重「溟」、作曲家吳宗憲「捕魚歌」與作曲家蘇文慶「台灣追想曲」，充分展現童心與節奏感兼具特質。曲目設計兼具教育性與音樂性，訓練節奏穩定度與合奏默契。

國中組指定曲包括作曲家劉文祥「青春協奏曲」、任重「今來」及作曲家黃新財「蕊蒐拉蕊」，曲風多樣、技術挑戰性較高，可訓練學生掌握音樂層次。

高中組指定曲在技術與音樂詮釋上更具深度，包括作曲家鄭思森「自由的天地」、任重「蒼穹」與古曲（作曲家瞿春泉編曲）「霓裳曲」，考驗演奏技術與樂團默契，更訓練學生以音樂詮釋歷史、文化與情感深度。

大專組指定曲聚焦高階演奏技巧與民族文化詮釋，包括劉文祥「小鎮節景」、作曲家烏斯滿江、俞禮純（瞿春泉改編）「天山之春」及客家民謠（瞿春泉編曲）「採茶調」，曲目兼具藝術性與挑戰性。

「114學年度全國學生音樂比賽指定曲音樂會」12日在台北市中山堂中正廳演出。

音樂會 國樂 樂團

相關新聞

新北補習班涉不當收托、虐童 教保團體教3招辨識合法機構

新北市林口區一補習班涉嫌違法從事教保服務且被控虐童，已由新北市政府勒令停辦教保服務並重罰30萬。今中華幼兒教育協會等團體...

剛一離火即傳雲端 新北學校餐食推動智慧監控...食物中毒下降89%

新北目前設有「食安智慧監控中心」，全市104家自立午餐廚房學校、14家團膳工廠及100家公立大型幼兒園全數納入監控，將「...

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

國慶前夕辦雙十打鼓踩街遊行 台南育仁幼兒園親師生同樂

雙十節來臨，台南市育仁幼兒園今天舉辦「雙十打鼓踩街遊行」，數百名小朋友拿著與親子、老師DIY的國旗、風車等節慶彩飾與樂器...

優創補習班3年來3度違法托幼 新北：加強稽查追蹤

新北市林口區優創補習班涉違法經營幼兒園，市府今天重罰吳姓負責人30萬元，勒令不得再收托44名幼童；教育局晚間表示，此補習...

林口優創補習班被控虐童 聲明不排除提告不實資訊

新北林口區優創補習班被控虐童，補習班今天發聲明表示，已將監視器畫面提供警方，並強調已請律師對網路上未查證不實資訊進行蒐證...

