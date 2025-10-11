TCO推音樂大補帖 演奏全國學生比賽國樂指定曲
年度全國學生音樂比賽將展開，台北市立國樂團（TCO）規劃國樂合奏指定曲示範音樂會，邀指揮任燕平與林克威輪番上場演出114學年度國樂比賽指定曲目，提供詮釋方向參考。
據TCO提供新聞資料，任燕平以深厚演奏背景與教育經驗聞名，長年致力國樂教育與青少年培訓。林克威兼具演奏與指揮實力，以年輕世代音樂視野展現台灣新生代國樂人音樂能量。
音樂會演出國小組指定曲為作曲家任重「溟」、作曲家吳宗憲「捕魚歌」與作曲家蘇文慶「台灣追想曲」，充分展現童心與節奏感兼具特質。曲目設計兼具教育性與音樂性，訓練節奏穩定度與合奏默契。
國中組指定曲包括作曲家劉文祥「青春協奏曲」、任重「今來」及作曲家黃新財「蕊蒐拉蕊」，曲風多樣、技術挑戰性較高，可訓練學生掌握音樂層次。
高中組指定曲在技術與音樂詮釋上更具深度，包括作曲家鄭思森「自由的天地」、任重「蒼穹」與古曲（作曲家瞿春泉編曲）「霓裳曲」，考驗演奏技術與樂團默契，更訓練學生以音樂詮釋歷史、文化與情感深度。
大專組指定曲聚焦高階演奏技巧與民族文化詮釋，包括劉文祥「小鎮節景」、作曲家烏斯滿江、俞禮純（瞿春泉改編）「天山之春」及客家民謠（瞿春泉編曲）「採茶調」，曲目兼具藝術性與挑戰性。
「114學年度全國學生音樂比賽指定曲音樂會」12日在台北市中山堂中正廳演出。
