新北補習班涉不當收托、虐童 教保團體教3招辨識合法機構

新北市林口區一補習班涉嫌違法從事教保服務且被控虐童，已由新北市政府勒令停辦教保服務並重罰30萬。今中華幼兒教育協會等團體、中華民國兒童教保聯合總會等團體指出，涉案機構非合法立案的幼兒園，是違法提供幼兒照顧與教育服務，也提醒家長，可透過各縣市教育局、社會局查詢立案名冊，以辨別合法機構。

新北市林口日前傳出補習班疑似虐童，有家長控訴不到3歲的女兒遭老師以封箱膠帶貼嘴巴、掌摑，甚至關進「小黑屋」等不當管教。也有其他家長出面指控，指涉案教師會將孩童帶到監視器死角貼膠帶，或讓孩童獨自睡在走廊上。

教保團體今天發表聲明，指該案所涉機構並非合法立案的幼兒園，而是未具教保資格的補習班，違法提供幼兒照顧與教育服務。合法立案幼兒園皆須通過主管機關審查，具合格師資、環境安全、教保品質等標準，並受定期評鑑與不定時稽查。

教保團體也提出三項建議，以利家長辨識合法立案機構，如可至各縣市教育局或社會局官網查詢立案名冊；再者，合法機構皆會張貼立案證書，並公告教職員工資格證照；家長也可主動詢問師資背景、課程內容與安全措施。也呼籲社會大眾，勿因個案混淆對合法幼兒園的信任。

新北市政府昨日表示，依照補習班提供的名冊，核對後發現有44名幼兒收托，已要求補習班聯繫家長協助退款並辦理安置。

