快訊

薇閣中學遭傳「廁所5男2女」！校方怒告妨害名譽 警通知2網友到案

「通車囉！」災民感動放鞭炮慶祝 馬太鞍溪涵管便道開放了

郝龍斌稱被網軍攻擊「比綠營猛」 鄭麗文遭影射回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

新北補習班涉不當收托、虐童 教保團體教3招辨識合法機構

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
新北市林口區一補習班涉嫌違法從事教保服務且被控虐童，已由新北市政府勒令停辦教保服務並重罰30萬。示意圖／AI生成
新北市林口區一補習班涉嫌違法從事教保服務且被控虐童，已由新北市政府勒令停辦教保服務並重罰30萬。示意圖／AI生成

新北市林口區一補習班涉嫌違法從事教保服務且被控虐童，已由新北市政府勒令停辦教保服務並重罰30萬。今中華幼兒教育協會等團體、中華民國兒童教保聯合總會等團體指出，涉案機構非合法立案的幼兒園，是違法提供幼兒照顧與教育服務，也提醒家長，可透過各縣市教育局、社會局查詢立案名冊，以辨別合法機構。

新北市林口日前傳出補習班疑似虐童，有家長控訴不到3歲的女兒遭老師以封箱膠帶貼嘴巴、掌摑，甚至關進「小黑屋」等不當管教。也有其他家長出面指控，指涉案教師會將孩童帶到監視器死角貼膠帶，或讓孩童獨自睡在走廊上。

教保團體今天發表聲明，指該案所涉機構並非合法立案的幼兒園，而是未具教保資格的補習班，違法提供幼兒照顧與教育服務。合法立案幼兒園皆須通過主管機關審查，具合格師資、環境安全、教保品質等標準，並受定期評鑑與不定時稽查。

教保團體也提出三項建議，以利家長辨識合法立案機構，如可至各縣市教育局或社會局官網查詢立案名冊；再者，合法機構皆會張貼立案證書，並公告教職員工資格證照；家長也可主動詢問師資背景、課程內容與安全措施。也呼籲社會大眾，勿因個案混淆對合法幼兒園的信任。

新北市政府昨日表示，依照補習班提供的名冊，核對後發現有44名幼兒收托，已要求補習班聯繫家長協助退款並辦理安置。

補習 幼兒園 虐童 林口 教育局

延伸閱讀

長輩是馬路三寶？ 新北市社會局出招了

新北國慶升旗 侯友宜：團結才是國家未來希望

優創補習班3年來3度違法托幼 新北：加強稽查追蹤

林口某幼兒園傳疑似虐童 老師到案否認「膠帶封嘴、關黑屋」遭移送

相關新聞

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

新北補習班涉不當收托、虐童 教保團體教3招辨識合法機構

新北市林口區一補習班涉嫌違法從事教保服務且被控虐童，已由新北市政府勒令停辦教保服務並重罰30萬。今中華幼兒教育協會等團體...

剛一離火即傳雲端 新北學校餐食推動智慧監控...食物中毒下降89%

新北目前設有「食安智慧監控中心」，全市104家自立午餐廚房學校、14家團膳工廠及100家公立大型幼兒園全數納入監控，將「...

國慶前夕辦雙十打鼓踩街遊行 台南育仁幼兒園親師生同樂

雙十節來臨，台南市育仁幼兒園今天舉辦「雙十打鼓踩街遊行」，數百名小朋友拿著與親子、老師DIY的國旗、風車等節慶彩飾與樂器...

優創補習班3年來3度違法托幼 新北：加強稽查追蹤

新北市林口區優創補習班涉違法經營幼兒園，市府今天重罰吳姓負責人30萬元，勒令不得再收托44名幼童；教育局晚間表示，此補習...

林口優創補習班被控虐童 聲明不排除提告不實資訊

新北林口區優創補習班被控虐童，補習班今天發聲明表示，已將監視器畫面提供警方，並強調已請律師對網路上未查證不實資訊進行蒐證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。