剛一離火即傳雲端 新北學校餐食推動智慧監控...食物中毒下降89%

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北目前設有「食安智慧監控中心」，全市104家自立午餐廚房學校、14家團膳工廠及100家公立大型幼兒園全數納入監控。圖／新北市教育局提供
新北目前設有「食安智慧監控中心」，全市104家自立午餐廚房學校、14家團膳工廠及100家公立大型幼兒園全數納入監控，將「溫度AI影像智能辨識」導入食安管理，今年也完成延伸納管全市50家公立幼兒園，運用科技量測午餐中心溫度，將數據上傳至食安中心監控，讓校園疑似食品中毒通報件數下降89%。

教育局表示，新北市自2020年全國首創設立「食安智慧監控中心」，教育局導入「溫度AI影像智能辨識」技術，監控餐食中心溫度及食材烹煮過程，從「起鍋溫度85°C」到「9點仍維持60°C以上」，起鍋剛一離火立即上傳雲端，數據連線至食安中心，AI自動判讀異常值，一旦偏離標準立即預警。此系統啟用以來，全市校園疑似食物中毒通報件數已下降89%，顯示智慧監控已從「防堵」轉為「預防」。

教育局表示，也與衛生局定期辦理跨局處聯合稽查，針對團膳廠區及自立廚房每周派員監廚，另設立「記點預警制度」，只要業者在單一學校記點達15點，教育局即會加強抽查、縮短稽查週期。

食材部分，全面採用「三章一Q」，團膳公司與學校同步將食材來源上傳教育部「校園食材登錄平台」，家長可透過「新北校園通APP」即時查詢菜單、溫度與食材資訊，建立全透明食安鏈。

教育局表示，為強化自主掌控品質，新北推動「新北午餐美熱地計畫」，鼓勵學校興建自立廚房，補助廚具汰換與設備升級。自2019年至今，積極優化校園廚房設備，已補助93校整建廚房與更新老舊設備，投入經費逾7億5700萬元。

和美國小校長林雁平表示，對廚工來說，最明顯感受是處理肉類，因為外表溫度跟中心溫度有差異，比如今天餐食有炸物，就只能按照經驗判斷，多少還是有誤差，有監控系統輔助後，就能確保每種食物都符合相關食安要求，也能讓學生吃的安心健康。

新北目前設有「食安智慧監控中心」，全市104家自立午餐廚房學校、14家團膳工廠及100家公立大型幼兒園全數納入監控。圖／新北市教育局提供
食安 監控

