遠流50周年 王榮文因一封信創業沒當過一天員工 詹宏志:浪漫的奇蹟

50年前的今天(1975年10月10日)，遠流出版社出版第一套書—薇薇夫人的「情感與人生」和吳祥輝的「拒絕聯考的小子」。遠流9日舉行五十周年感恩茶會與揭幕「50張照片，說遠流50故事」展覽，近200位作家、出版人出席。遠流董事長王榮文透露，剛考上政大教育系時便決定做出版，一退伍就籌辦雜誌，接著創辦遠景、遠流，「一開始就創業，沒有當過一天員工」。他學的是教育，卻只短暫當過半年的國中老師，當年協助創辦遠流的吳靜吉認為，遠流本身就是一座「沒有圍牆的學校」，王榮文是最好的校長與老師。

1967年秋天，剛考上政大的王榮文初次來到台北的文星書店，受到文化震撼，閱讀蕭孟能「出版原野的開拓」之後，心中埋下投身出版的種子。而引他入門的關鍵人是鄧維楨。王榮文念大二時，鄧維楨擔任教育部海外學人的總編輯，那時他特別欣賞王榮文，問他：「以後想做什麼？」王榮文回答:「出版」。

退伍前半年，王榮文收到鄧維楨的信：「我們一起來做出版吧，我準備好了。」兩人一起創辦了「太平洋雜誌」，但沒幾個月就倒閉了。王榮文笑著說，他的人生一開始就當老闆，「都是鄧維楨所賜」。鄧維楨則在致詞時吐槽王榮文「並不是喜歡讀書的人」，如果當時遇到的不是他，「很可能另外一個郭台銘」，戲稱「我可能是最壞的安排」。

鄧維楨是引領王榮文步入出版的貴人，而王榮文則是慫恿金石堂董事長周正剛開書店的關鍵人物。周正剛原本是王榮文創業時期的房東，受王榮文慫恿開了金石堂。他幽默表示，金石堂巔峰時期有上百家，如今只剩下幾十家，認為自己該寫「失敗者回憶錄」，「所以我不知道該不該感謝他(王榮文)？」

「太平洋雜誌」倒閉後，王榮文和鄧維楨找到了「會賣書」的沈登恩，三人一起創辦了遠景出版社。沈登恩已辭世，妻子葉麗晴昨代表出席茶會。王榮文說，當時鄧維楨找到一本暢銷書「開放的婚姻」，沈登恩則找到了黃春明，出版了「鑼」。黃春明從那時起，成為王榮文的好朋友。

「黃春明點子特別多。」王榮文創辦遠流後，只要缺乏出版的點子，就會到明星咖啡廳找黃春明聊天。1976年，黃春明提出「台灣每一個歌謠都有故事」的概念，出版了在遠流的第一本書「鄉土組曲」。隔年黃春明提議與圓山動物園合作，以動物園為主題編書、並在園區裡賣書。圓山同意後，黃春明以「黃大魚」知名撰文、梁正居擔任攝影紀錄，出版了「我們的動物園」，是台灣首次以企畫編輯模式出版的書籍。黃春明昨天也開心出席茶會。

王榮文回憶，遠景初創辦時，他去大直國中教了半年書。他白天是出版社的老闆、晚上當吳靜吉的助理，還要到大直國中教書。「但這半年是我一生最快樂的時光，所有的學習都在這半年完成。」他跟鄧維楨學編輯、跟沈登恩學賣書做業務、還跟吳靜吉學心理學。遠景第一年就賺了18萬，但鄧維楨要出「拒絕聯考的小子」時沈登恩不同意，決定開一間新的出版社出版這本書，遠流就此誕生。

1975年9月，在吳靜吉、鄧維楨、薇薇夫人的協助下，王榮文創辦「遠流出版社」，「遠流」之名取自「淵遠流長，流水不腐」，最初的辦公室設在景美羅斯福路五段光華新村。當時吳靜吉動用政大心理系的學生，把薇薇夫人收到的十萬封讀者來信，整理成她的第一本書「情感與人生」，轟動一時。而薇薇夫人則把版稅當成入股遠流的資金，創下作家用版稅入股出版社的首例。可惜薇薇夫人昨天沒出席，王榮文許願，遠流六十周年時，薇薇夫人會出席。

詹宏志則在1985年受王榮文之邀進遠流當總經理，王榮文形容此舉「害詹宏志關掉了麥田咖啡館」。詹宏志致詞時戲稱在遠流的十年是「血汗十年」，但他「每天上班都很開心」。他形容那是一個「創造性的時代」，每家出版社都想做以前沒有做過的事，「想挑戰社會固著的面貌，也想挑戰社會和政治的控制性，進行一場場華麗的實驗；而讀者「只要給他好的理由，他就會願意買書。」他認為新一代的編輯「沒有我們的幸運」，而上一代「可能就被抓了」。他形容台灣出版社是「夢想和現實的混合體」，而每一個長期存在的出版社，「都是一個浪漫的奇蹟」。

金石堂董事長周正剛原本是王榮文創業時期的房東，受王榮文慫恿開了金石堂。他感慨表示，金石堂巔峰時期有上百家，如今只有幾十家，「所以我不知道該不該感謝他(王榮文)」？洪範書店創辦人葉步榮則回憶，當年「五小」固定聚會，也會找上王榮文參加。遠流五十周年，他想用「韌性」祝賀遠流，因為王榮文半世紀來總是如此堅持，而「遠流」兩字也隱藏了「韌性」。 詹宏志曾在遠流工作十年。記者陳宛茜／攝影 鄧維楨是引領王榮文步入出版的貴人。記者陳宛茜／攝影 遠流9日舉行五十周年感恩茶會與揭幕「50張照片，說遠流50故事」展覽，上百位作家、出版人出席。圖／遠流提供 遠流9日舉行五十周年感恩茶會與揭幕「50張照片，說遠流50故事」展覽。記者陳宛茜／攝影

