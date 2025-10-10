聽新聞
博士帶路 深遊金門

聯合報／ 本報訊

有行旅「超乎想像 揭開面紗後的金門」旅程，邀請閩南文化博士，在地文化作家陳成基，帶領旅人走訪有金門聖米歇爾山之稱的「建功嶼」、帝王認證的「美好之地」瓊林聚落、金門最美洋樓「水頭聚落」、金門最美街區「後埔小鎮」。美食饗宴安排品嘗酒糟全牛料理和連續兩年入選聯合報「500盤」的金牪餐廳，並入住歷史超過三百年的明朝豪宅

有行旅「超乎想像 揭開面紗後的金門」四天三夜旅程，十一月十七日至廿日。一對一旅程說明會，報名請洽02-8643-3905、8643-3543，或瀏覽有行旅官網https://pse.is/83luc4

金門 豪宅

