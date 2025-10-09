快訊

美股早盤／3大指數平盤波動！市場沒等到鮑爾給線索 只能期盼企業財報

國慶前夕辦雙十打鼓踩街遊行 台南育仁幼兒園親師生同樂

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南育仁幼兒園國慶前夕辦雙十打鼓踩街遊行、親師生同樂。圖／許惠淨提供
台南育仁幼兒園國慶前夕辦雙十打鼓踩街遊行、親師生同樂。圖／許惠淨提供

雙十節來臨，台南市育仁幼兒園今天舉辦「雙十打鼓踩街遊行」，數百名小朋友拿著與親子、老師DIY的國旗、風車等節慶彩飾與樂器，到附近街上遊行慶祝國慶，沿途打鼓歡呼、親師生同樂吸引路旁住戶與往來民眾目光，也展現學童自信與團隊力量。

活動由幼兒組成的「小小鼓隊」整齊節奏加上創意國旗、克難樂器歡慶國慶，遊行隊伍還有家長與老師陪伴，形成溫馨親子畫面。

指導老師表示，孩子從打鼓練習過程，學會了節奏控制、耐力訓練、專注力與合作精神，這些都是未來成長中非常珍貴的學習經驗。在鼓聲與笑聲中學習勇敢站上舞台、表達自我，也讓社區居民一同感受到幼教的熱情與希望。

幼兒園長許惠淨指出，孩子們年紀雖小，活動中的專注與熱情讓人深受感動。每一次鼓聲律動不只是表演，更是自信的展現與團隊默契的體現。

幼兒園說，這活動是為了慶祝中華民國雙十國慶、讓孩子們在歡樂與音樂節奏中體驗國慶的熱鬧氛圍，培養團隊合作與表達自信能力特別舉辦。

園方表示，透過寓教於樂活動讓孩子在生活中自然理解「國慶」的意義，學會感恩、關懷與團隊精神，而不只是單純的節慶慶祝。

台南育仁幼兒園國慶前夕辦雙十打鼓踩街遊行、親師生同樂。圖／園方提供
台南育仁幼兒園國慶前夕辦雙十打鼓踩街遊行、親師生同樂。圖／園方提供
台南育仁幼兒園國慶前夕辦雙十打鼓踩街遊行、親師生同樂。圖／園方提供
台南育仁幼兒園國慶前夕辦雙十打鼓踩街遊行、親師生同樂。圖／園方提供
台南育仁幼兒園國慶前夕辦雙十打鼓踩街遊行、親師生同樂。圖／園方提供
台南育仁幼兒園國慶前夕辦雙十打鼓踩街遊行、親師生同樂。圖／園方提供
台南育仁幼兒園國慶前夕辦雙十打鼓踩街遊行、親師生同樂。圖／園方提供
台南育仁幼兒園國慶前夕辦雙十打鼓踩街遊行、親師生同樂。圖／園方提供
台南育仁幼兒園國慶前夕辦雙十打鼓踩街遊行、親師生同樂。圖／園方提供
台南育仁幼兒園國慶前夕辦雙十打鼓踩街遊行、親師生同樂。圖／園方提供
台南育仁幼兒園國慶前夕辦雙十打鼓踩街遊行、親師生同樂。圖／許惠淨提供
台南育仁幼兒園國慶前夕辦雙十打鼓踩街遊行、親師生同樂。圖／許惠淨提供

國慶 幼兒園 台南

延伸閱讀

國慶連假明起展開！國道11路段恐壅塞 國5凌晨車潮湧現

騎警隊國慶將遊行表演 新北：風采展現城市榮耀

批賴總統仍宣揚「新兩國論」 馬英九今年再次缺席國慶大會

到貧民區度假 台灣志工國慶連假馬尼拉送愛心

相關新聞

國慶前夕辦雙十打鼓踩街遊行 台南育仁幼兒園親師生同樂

雙十節來臨，台南市育仁幼兒園今天舉辦「雙十打鼓踩街遊行」，數百名小朋友拿著與親子、老師DIY的國旗、風車等節慶彩飾與樂器...

優創補習班3年來3度違法托幼 新北：加強稽查追蹤

新北市林口區優創補習班涉違法經營幼兒園，市府今天重罰吳姓負責人30萬元，勒令不得再收托44名幼童；教育局晚間表示，此補習...

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

林口優創補習班被控虐童 聲明不排除提告不實資訊

新北林口區優創補習班被控虐童，補習班今天發聲明表示，已將監視器畫面提供警方，並強調已請律師對網路上未查證不實資訊進行蒐證...

新北萬里幼兒園歡慶國慶日 閱兵看表演上街遊行

為了讓幼兒園的孩子從節日中學習佳節的意義，新北市立萬里幼兒園就特別規劃了歡慶國慶日的系列活動。小朋友們先在幼兒園裡閱兵、看表演，還製作國旗帽、帶上樂器上街遊行，傳播熱鬧的慶祝氛圍，並且到區公所表演，與區長一起祝福中華民國生日快樂。

「2025台灣科普環島列車」10月20日出發 讓科學進入日常

國科會「2025台灣科普環島列車」邁入第十年，今年科普列車將於10月20日至10月25日展開環島6天之旅，行經全台18個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。