國慶前夕辦雙十打鼓踩街遊行 台南育仁幼兒園親師生同樂
雙十節來臨，台南市育仁幼兒園今天舉辦「雙十打鼓踩街遊行」，數百名小朋友拿著與親子、老師DIY的國旗、風車等節慶彩飾與樂器，到附近街上遊行慶祝國慶，沿途打鼓歡呼、親師生同樂吸引路旁住戶與往來民眾目光，也展現學童自信與團隊力量。
活動由幼兒組成的「小小鼓隊」整齊節奏加上創意國旗、克難樂器歡慶國慶，遊行隊伍還有家長與老師陪伴，形成溫馨親子畫面。
指導老師表示，孩子從打鼓練習過程，學會了節奏控制、耐力訓練、專注力與合作精神，這些都是未來成長中非常珍貴的學習經驗。在鼓聲與笑聲中學習勇敢站上舞台、表達自我，也讓社區居民一同感受到幼教的熱情與希望。
幼兒園長許惠淨指出，孩子們年紀雖小，活動中的專注與熱情讓人深受感動。每一次鼓聲律動不只是表演，更是自信的展現與團隊默契的體現。
幼兒園說，這活動是為了慶祝中華民國雙十國慶、讓孩子們在歡樂與音樂節奏中體驗國慶的熱鬧氛圍，培養團隊合作與表達自信能力特別舉辦。
園方表示，透過寓教於樂活動讓孩子在生活中自然理解「國慶」的意義，學會感恩、關懷與團隊精神，而不只是單純的節慶慶祝。
